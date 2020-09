FC Groningen slaat dag na optreden tegen Jong Oranje toe

FC Groningen lijkt eindelijk een nieuwe spits te hebben gevonden. De Trots van het Noorden was sinds het vertrek van Kaj Sierhuis naar Stade Reims in januari al op zoek naar een nieuwe aanvalsleider en volgens RTV Noord is deze vacature nu ingevuld met de komst van Jörgen Strand Larsen.

De regionale omroep weet woensdagmiddag te melden dat de twintigjarige spits van Sarpsborg FF eerder op de dag al medisch gekeurd is door zijn nieuwe werkgever. Strand Larsen was al in Nederland aangezien hij dinsdagavond met Jong Noorwegen in actie kwam tegen Jong Oranje. Deze wedstrijd in Almere werd uiteindelijk met 2-0 verloren door de Scandinavische talenten.

Welke transfersom gemoeid zal zijn met de komst van Strand Larsen, die nog drie jaar vastlag bij Sarpsborg, wordt niet gemeld. De jongeling kwam vooralsnog 61 keer in actie voor de ploeg waar hij sinds 2015 actief is en wist 9 doelpunten te maken. Strand Larsen werd in het seizoen 2017/18 uitgeleend aan de Primavera van AC Milan, maar van een definitieve overstap naar i Rossoneri kwam het niet.

FC Groningen werd de afgelopen weken ook nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Richairo Zivkovic, maar het is niet duidelijk of hij ook na de komst van Strand Larsen nog als een optie geldt. Eerder werden al Wessel Dammers, Nigel Bertrams, Damil Dankerlui, Patrick Joosten en Arjen Robben aan de selectie toegevoegd. Ko Itakura wordt bovendien nog een seizoen gehuurd van Manchester City.