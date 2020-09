Steven Berghuis: ‘Kijk hoe dat de spelers van Ajax geholpen heeft’

Steven Berghuis miste door een longinfectie een deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De aanvoerder van Feyenoord is inmiddels echter weer fit en zal zaterdagavond van de partij zijn als de Rotterdammers het nieuwe seizoen aftrappen tegen PEC Zwolle. Hoewel Berghuis in de afgelopen maanden een aantal keer voorzichtig werd gelinkt aan een nieuw avontuur, voelt het voor hem niet als een probleem op opnieuw af te reizen naar Zwolle.

“Ja, opnieuw een wedstrijd die ik al vaak heb gespeeld, maar dat boeit me niet”, stelt hij in gesprek met Voetbal International. Berghuis ziet namelijk nog genoeg uitdagingen op de Nederlandse velden: “Ik wil winnen, met Feyenoord meedoen om de titel, een keer overwinteren in Europa, want dat is me bij deze club nog nooit gelukt, terwijl het zó belangrijk is. Kijk naar Ajax in de Champions League, hoe dat die spelers daar heeft geholpen in hun ontwikkeling, hoe ze in transferwaarde zijn gestegen, die schiet omhoog.”

Om dat voor elkaar te krijgen zal er dus van PEC gewonnen moeten worden en ook in de daaropvolgende wedstrijden een goede serie neergezet moeten worden. Berghuis is blij met de komst van spelers als Mark Diemers en Bryan Linssen, die de selectie van Feyenoord hebben versterkt. Hij ziet echter ook een zwakke plek bij zijn club: “Onze achilleshiel is momenteel dat breedte van de selectie. Het is allemaal wat smal. We zijn een groot aantal spelers kwijtgeraakt van wie niet iedereen even vaak speelde, maar op wie je wel kon rekenen als het zo ver was. Als er nu centraal achterin iets gebeurt, hebben we een probleem.”

Berghuis noemt Feyenoord een ploeg die moeilijk te verslaan is, maar ziet in de Rotterdammers niet als de favoriet. De aanvaller is namelijk onder de indruk van wat Ajax tot nu toe heeft laten zien in de voorbereiding: “Ze hebben kwalitatief goede spelers die zo makkelijk voetballen en een club als Eintracht Frankfurt wegspelen, toch van een ander kaliber dan Arminia Bielefeld of Hamburger SV (waar Feyenoord tegen oefende, red.). Op basis van wat ik heb gezien, op basis van kwaliteit, geldt Ajax als de grote favoriet.”

Voor Berghuis, die denkt dat PSV, AZ en zijn eigen ploeg elkaar niet veel zullen ontlopen, betekent dit echter niet dat de Amsterdammers ‘onverslaanbaar’ zullen zijn: “Wij stellen er wat anders tegenover, zoals agressiviteit en degelijkheid, terwijl we ook de individuele kwaliteiten hebben om wedstrijden te kunnen beslissen. Met die ingrediënten kunnen we ook ver komen.”