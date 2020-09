‘Manchester City deed op 26 augustus duizelingwekkend bod op Messi’

Manchester City wilde onlangs ver gaan voor Lionel Messi, zo blijkt uit een reconstructie van L'Illustré, een Franstalig weekblad dat in Zwitserland wordt uitgegeven. Manager Josep Guardiola gaf toestemming om een bod van maar liefst tweehonderd miljoen euro neer te leggen in Spanje. Messi leek gevoelig te zijn voor de lokroep vanuit Manchester, maar besloot uiteindelijk toch om er nog een jaar bij Barcelona aan vast te plakken.

Bovengenoemde krant claimt de brief die door technisch directeur Txiki Begiristain namens Manchester City naar Barcelona is verstuurd in handen te hebben gekregen. In het schrijven komt naar voren dat de Engelse topclub de transfersom in termijnen wilde overmaken richting Spanje. Honderd miljoen euro in augustus van dit jaar en de overige honderd miljoen euro in augustus 2021. Daarnaast was Manchester City bereid om nog eens twintig miljoen euro aan Barcelona over te maken als Messi met het elftal van Guardiola de Champions League zou veroveren.

Een gedeelte uit de brief die Manchester City verstuurde naar Barcelona.

Messi had wel oren naar een transfer richting Manchester City. De Argentijnse aanvaller zou in het Etihad Stadium in drie seizoenen tijd ruim veertig miljoen euro kunnen opstrijken. Barcelona, en met name voorzitter Josep Maria Bartomeu, weigerde echter om mee te werken aan de miljoenendeal omtrent Messi, die afgelopen vrijdag in gesprek met Goal aankondigde ook in het seizoen 2020/21 het shirt van de Catalanen te zullen dragen. Het kamp-Messi vond dat een transfervrij vertrek een realistische optie was, maar de Barcelona-leiding hield vast aan de ontsnappingsclausule van zevenhonderd miljoen euro.

Volgens L'Illustré leeft bij Manchester City de angst dat Messi in de nabije toekomst helemaal niet meer weg te plukken is bij Barcelona, mede door de concurrentie van Paris Saint-Germain. Het is evenwel niet duidelijk of PSG van plan is om in de komende weken een bod uit te brengen in het Camp Nou. Het tweede gedeelte van de zomerse transfermarkt sluit op 5 oktober.