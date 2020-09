TOTO's tips: Robben kan na Van Persie ook record van Cruijff pakken

We mogen weer! Dit weekend start het 65e Eredivisie-seizoen. Hoe abrupt het einde van het seizoen 2019/20 was, zo lang duurde het voordat het seizoen 2020/21 dan echt van start kon gaan. Samen met TOTO blikken we vooruit op de komende jaargang, met bijzondere aandacht voor de eerste doelpuntenmaker, de titelkandidaten én de terugkeer van Arjen Robben.

Als de bal komende zaterdag eindelijk weer rolt, is het voor het eerst in 188 dagen dat er weer gevoetbald wordt in de Eredivisie. Daarmee komt er een einde aan de langste onderbreking in de geschiedenis van de competitie. Denzel Dumfries was op die 8 maart tijdens FC Groningen – PSV de laatste doelpuntenmaker op het hoogste niveau in Nederland. Maar wie maakt de eerste goal van het nieuwe seizoen? Door het verplaatsen van FC Utrecht - AZ trappen sc Heerenveen en Willem II het Eredivisie-seizoen 2020/21 af. De Friezen wonnen dit kalenderjaar pas één competitieduel (twee remises, vijf nederlagen) en kregen in 2020 negentien treffers te verwerken in de Eredivisie, het hoogste aantal van alle ploegen. Wat dat betreft is de kans op een doelpunt van Willem II groot. De Tilburgers scoorden in 2019/20 van alle Eredivisie-teams relatief het vaakst in de eerste helft (62,2% - 23 van de 37), terwijl alleen AZ (58,8%) procentueel meer tegengoals kreeg voor rust dan Heerenveen (58,5%, 24 van de 41). Als Willem II die lijn vast weet te houden ligt het voor de hand dat de eerste treffer van dit seizoen van Tilburgse makelij is.

Waar AZ, Feyenoord en PSV de selectie vooralsnog redelijk bij elkaar hebben weten te houden, nam Ajax afscheid van twee sterkhouders: Donny van de Beek en Hakim Ziyech verruilden allebei de Eredivisie voor de Premier League. Natuurlijk zullen zij gemist worden, maar Ajax lijkt er in geslaagd te zijn capabele vervangers te contracteren. Met Antony (tien – vier goals, zes assists) en Mohammed Kudus (twaalf – elf goals, één assist) hebben de Amsterdammers de jongste speler met minstens tien goals of assists in het afgelopen seizoen van zowel de Braziliaanse als de Deense competitie in de gelederen. AZ, dat afgelopen seizoen in liefst 17 van de 25 wedstrijden de nul wist te houden, wist zich te versterken met verdediger Timo Letschert. Bij Feyenoord begroette men met Bryan Linssen (veertien goals, vijf assists) en Mark Diemers (zeven goals, vier assists) twee spelers die in het afgelopen seizoen direct betrokken waren bij meer dan tien Eredivisie-treffers. In Eindhoven sloot met Philipp Max de op twee na meest productieve verdediger in de grootste vijf competities van afgelopen seizoen aan (acht goals, zes assists). De ingrediënten voor een bloedstollende titelstrijd lijken aanwezig, maar wie trekt er uiteindelijk aan het langste eind?

De meest bijzondere aanwinst van dit seizoen speelt in Groningen: na een sabbatical van een jaar is Arjen Robben weer profvoetballer. Terugkeren in de Eredivisie kan op allerlei manieren. De terugkeer van Dirk Kuyt was er een uit de categorie jongensboek, Klaas-Jan Huntelaar keerde terug alsof hij nooit vertrokken was en ging vrolijk door met scoren voor Ajax (38 treffers sinds zijn terugkeer), maar daartegenover staan bijvoorbeeld de minder succesvolle rentrees van Mark van Bommel, John Heitinga en Patrick Kluivert. In welke categorie de terugkeer van Robben geplaatst moet worden zal de tijd leren. De eerste wedstrijd van het seizoen is direct een mooi meetpunt, Robben ontmoet met FC Groningen namelijk zijn oude liefde PSV.

Toevalligerwijs maakte de aanvaller zijn laatste minuten in de Eredivisie ook in dit affiche, al verdedigde hij toen de kleuren van de Eindhovenaren. Mocht hij in actie komen dan doet Robben dat 16 jaar en 155 dagen na zijn vorige Eredivisieduel (PSV - FC Groningen, 11 april 2004), een nieuw record dat hij dan overneemt van Robin van Persie (13 jaar, 267 dagen). De laatste speler die een Eredivisie-seizoen eindigde als 37-jarige, Robben bereikt die leeftijd in januari 2021, én minimaal tien keer tot scoren kwam in dat seizoen was Johan Cruijff. Cruijff noteerde elf treffers in het seizoen 1983/84. Zou Robben hem kunnen evenaren?

