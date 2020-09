Canadees international komt via Instagram uit de kast als transgender

De Canadese voetballer Rebecca Quinn heeft via Instagram wereldkundig gemaakt als transgender te willen worden aangemerkt. De 25-jarige middenvelder uit Toronto benadrukt in de post op het social media-kanaal dat familie en vrienden hier al enige tijd van op de hoogte waren en dat nu de moed is gevonden om publiekelijk een coming out te beleven.

Quinn hoopt met deze boodschap ervoor te zorgen dat transgenders zich veilig voelen in het normale leven, maar zeker ook op een platform als Instagram. "Ik heb voor mensen nooit verborgen dat ik transgender ben”, aldus de 57-voudig international van Canada, die op de Olympische Spelen van 2016 de bronzen plak veroverde. "Ik vroeg me zelf steeds af wanneer ik het publiekelijk zou vertellen. Vandaag is die dag aangebroken. Ik wil zichtbaar zijn voor de ’queergemeenschap’, die het niet gewend is om één van zijn leden op een voetbalveld te zien."

"Ik wil mensen uitdagen om meer elkaars vrienden te zijn. Het is een proces dat gepaard gaat met vallen en opstaan, maar als ik hiermee mensen kan aansporen om iets te doen, dan is dat al winst", aldus Quinn, die momenteel door OL Reign, het satellietteam van Olympique Lyon, wordt uitgeleend aan het Zweedse Vittsjö GIK. Het bericht van de middenvelder uit Canada wordt op Instagram overspoeld met steunbetuigingen en likes.