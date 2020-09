Hakim Ziyech moet Premier League-debuut voorlopig uitstellen

Hakim Ziyech moet zijn Premier League-debuut in het shirt van Chelsea voorlopig uitstellen. The Athletic meldt woensdagmiddag dat de aankoop van maximaal 44 miljoen euro niet op tijd fit is voor het duel van aanstaande maandag met Brighton & Hove Albion. Een weerzien met Joël Veltman, die onlangs de overstap maakte van Ajax naar Brighton, blijft derhalve uit.

Ziyech kwam op zaterdag 29 augustus voor het eerst in actie voor Chelsea in een oefenduel met Brighton. Hij maakte een goede indruk, maar hield desondanks gemengde gevoelens over aan zijn officieuze debuut. In de openingsfase van de tweede helft werd hij naar de kant gehaald nadat hij een blessure opliep bij het nemen van een vrije trap. Stompelend verliet hij het veld, om vervangen te worden door Conor Gallagher.

Manager Frank Lampard hoopte dat de blessure mee zou vallen en dat Ziyech op maandag 14 september aan de aftrap zou kunnen verschijnen tegen Brighton. Dat duel lijkt nu te vroeg te komen, daar hij naar verwachting nog een aantal weken nodig heeft om te herstellen. Ook Ben Chilwell, die onlangs zijn overstap van Leicester City naar Chelsea afrondde, is nog niet inzetbaar. Ook hij heeft nog een aantal weken nodig.

Verwacht wordt dat manager Frank Lampard vrijdag op de persconferentie meer duidelijkheid verschaft over de afwezigheid van de aankopen. Kai Havertz maakt maandag waarschijnlijk al wel zijn debuut. De van Bayer Leverkusen overgenomen Duits international is pas sinds kort in training, maar is klaar voor speelminuten. De wedstrijd tussen Brighton en Chelsea begint maandag om 21.15 uur.