‘Oude bekende Barcelona moet nieuwe rechtsback van Koeman worden’

Nélson Semedo mag Barcelona nog steeds verlaten en volgens Sport is Héctor Bellerin de beoogde opvolger in het Camp Nou. De Catalanen zouden hierover al contact hebben opgenomen met Arsenal, de werkgever van de Spaanse rechtsback. Een transfersom tussen de 20 en 25 miljoen euro zou voldoende moeten zijn om Bellerin terug te halen naar Barcelona, zo klinkt het.

Bellerin is de laatste jaren veelvuldig in verband gebracht met Barcelona, de club die de rechtsbenige vleugelverdediger in 2011 verkocht aan Arsenal. Ook in deze transferperiode wordt de flankspeler in verband gebracht met de Catalaanse grootmacht. Bovengenoemde krant meldt dat de technische leiding reeds contact heeft gehad met Edu, technisch directeur van Arsenal, om over een mogelijke deal te praten. De door de Londense club genoemde transfersom lijkt voorlopig een probleem te zijn voor Barcelona, dat eerst Semedo wil verkopen om zo budget vrij te maken.

Barcelona hoopt dat Jorge Mendes in dat kader kan helpen. De Portugese zaakwaarnemer kijkt volgens Sport naar opties in de Premier League voor Semedo. De Catalanen hopen dat een Engelse club bereid is om miljoenen neer te leggen voor de rechtsback. Semedo stond onlangs op de nominatie om Barcelona in te ruilen voor Manchester City, terwijl João Cancelo en Eric García dan de omgekeerde weg zouden bewandelen. Vanwege de beslissing van Lionel Messi, die nadrukkelijk werd genoemd bij the Citizens, om bij Barcelona te blijven werd de mogelijke ruildeal door Mendes op een laag pitje gezet. Semedo mag echter nog steeds voortijdig vertrekken.

Bellerin staat bovenaan het lijstje met mogelijke opvolgers van Semedo. De inmiddels 25-jarige rechtsback is al enige tijd een vaste waarde in de verdediging van Arsenal. Bijkomend voordeel is dat hij Barcelona goed kent uit zijn periode in de jeugdopleiding aldaar. Sport roemt met name zijn aanvallende kwaliteiten en diens vermogen om panklare voorzetten te geven. Het contract van Bellerin in Noord-Londen loopt nog drie jaar door.