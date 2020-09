Corriere dello Sport: dramatische ontwikkeling houdt Kluivert in Rome

Er is wel degelijk nog een rol weggelegd voor Justin Kluivert, zo verzekert Corriere dello Sport woensdag. De Nederlandse vleugelaanvaller werd recentelijk in verband gebracht met een tussentijds vertrek uit de Italiaanse hoofdstad, maar mede door de zware kruisbandblessure van Nicolò Zaniolo, een concurrent van Kluivert, is er toch weer perspectief voor de voormalig Ajacied in Rome.

Kluivert, wiens contract bij AS Roma nog drie seizoenen doorloopt, vervulde met name in de afgelopen jaargang een bijrol onder trainer Paulo Fonseca. De nummer vijf in de Serie A van het seizoen 2019/20 was hierdoor bereid om de buitenspeler van de hand te doen. In juni werd hij genoemd als mogelijke aanwinst van Arsenal, terwijl transferexpert Gianluca Di Marzio eind augustus meldde dat Benevento Kluivert probeerde binnen te halen. De Italiaanse journalist voegde er wel gelijk aan toe dat een definitieve deal een moeilijke kwestie zou worden.

Benevento zette naar verluidt in op een huurdeal, maar AS Roma is volgens Corriere dello Sport van plan om Kluivert tot minstens januari 2021 in het Stadio Olimpico te houden. Hij mag zich de komende maanden opnieuw bewijzen tegenover Fonseca. De kans is overigens aanwezig dat de technische leiding in de winterstop van aankomend seizoen alsnog besluit om Kluivert al dan niet tijdelijk ergens anders onder te brengen.

Zaniolo liep afgelopen maandag in het Nations League-duel van Italië met Oranje (0-1) voor de tweede maal in een jaar tijd een zware kruisbandblessure op en is tot minstens februari 2021 uit de roulatie. Vanwege het langdurig wegvallen van de 21-jarige aanvallende middenvelder is er voor Kluivert meer uitzicht op speeltijd. Hij ondervindt overigens sinds enkele weken wel concurrentie van Pedro, die door AS Roma transfervrij werd overgenomen van Chelsea.