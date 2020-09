Marcelo Bielsa is Nederlandse aanvaller maanden kwijt door bacterie

Jay-Roy Grot staat maanden buitenspel door een bacterie. De 22-jarige aanvaller van Leeds United heeft een infectie opgelopen nadat hij in het voorjaar geopereerd werd aan zijn knie. Volgens de Gelderlander moet hij maanden revalideren, waardoor hij dit kalenderjaar niet meer in actie komt. De spits annex buitenspeler ziet daardoor een zomerse transfer in het water vallen.

Grot speelde vorig seizoen op huurbasis voor Vitesse en raakte geblesseerd in de wedstrijd tegen FC Twente. Hij moest geopereerd worden aan zijn knie en de ingreep bleek succesvol. Echter, hij liep een bacteriële infectie op, met twee hersteloperaties als gevolg. Hij is nu op de weg terug en zal nog maanden nodig hebben om weer volledig fit te worden. Daarna hoopt hij naar verluidt een transfer te maken.

De ex-speler van onder meer NEC zag Leeds United dit jaar promoveren naar de Premier League onder leiding van manager Marcelo Bielsa. In de Championship had hij al geen uitzicht op speelminuten en zijn speelkansen zijn op het hoogste Engelse niveau nog kleiner. De afgelopen maanden hebben volgens het regionale dagblad ‘talloze clubs’ geïnformeerd naar Grot. Het Spaanse Oviedo en Dijon uit Frankrijk waren concreet, maar tot een overstap kwam het niet. Door zijn blessure heeft hij de interesse moeten afwimpelen.

Grot, wiens contract in de zomer van volgend jaar afloopt, zet nu in op de winterse transferperiode voor een overstap naar een nieuwe club. De aanvaller brak door bij NEC en verdiende in de zomerse transferperiode van 2017 een overstap naar Leeds United, dat destijds 1,6 miljoen euro voor hem betaalde. In Engeland vervulde hij in in de Championship een bijrol. Grot speelde in de competitie twintig wedstrijden, waarvan negentien als invaller. De afgelopen seizoenen werd hij verhuurd aan VVV-Venlo en Vitesse.