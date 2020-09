‘Fors verschil tussen vraag en aanbod na gesprekken tussen Ajax en Bayern’

Bayern München is op zoek naar een rechtsback en heeft de naam van Sergiño Dest nog altijd hoog op het verlanglijstje staan. BILD meldt woensdag dat der Rekordmeister met Ajax in gesprek is over de negentienjarige vleugelverdediger. Er is echter sprake van een fors verschil tussen de door de Amsterdammers verlangde transfersom en het bedrag dat de winnaar van de Champions League momenteel op tafel wil leggen.

De naam van Dest wordt al maanden nadrukkelijk in verband gebracht met Bayern, al klonken er ook geluiden dat er vanuit de Premier League en van Juventus belangstelling zou zijn voor de drievoudig Amerikaans international. Álvaro Odriozola keerde deze zomer terug naar Real Madrid, na een halfjaar op huurbasis in Zuid-Duitsland te hebben gespeeld. Trainer Hansi Flick heeft verder nog de beschikking over één rechtsback in zijn selectie, met Benjamin Pavard. Joshua Kimmich kan ook uit de voeten als vleugelverdediger, maar hij speelde afgelopen seizoen het gros van zijn wedstrijden als defensieve middenvelder.

Daardoor wil Bayern in ieder geval nog een rechterverdediger binnenhalen. De naam van Dest wordt andermaal concreet genoemd voor deze vacature, al wil der Rekordmeister slechts tien miljoen euro betalen voor de vleugelverdediger. Het is een fors verschil met de door Ajax verlangde transfersom voor Dest, daar de Amsterdammers volgens BILD mikken op een bedrag van twintig miljoen euro. Overigens is Dest niet de enige gegadigde bij Bayern voor de rechtsbackpositie, want de Duitse krant maakt tevens melding van de belangstelling voor een niet nader genoemd ‘Spaans talent’.

In februari bracht de Duitse topclub een formeel bod van twintig miljoen euro uit, maar daar nam directeur voetbalzaken Marc Overmars geen genoegen mee. Hij zette aanvankelijk in op een transfersom van dertig miljoen euro en de verwachting was dat beide clubs ergens halverwege tot een vergelijk zouden komen. Door de coronacrisis werden de gesprekken stilgezet en Bayern lijkt mede daardoor een lager bedrag voor Dest over te hebben. Zijn contract bij Ajax loopt voorlopig nog door tot medio 2022.