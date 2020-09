‘Besluit van Ronald Koeman rond ‘miskoop’ kost Barcelona miljoenen’

Zaakwaarnemer Kia Joorabchian liet dinsdag tegenover talkSPORT weten dat Ronald Koeman Philippe Coutinho een nieuwe kans wil bieden bij Barcelona. De 28-jarige Braziliaanse aanvallende middenvelder werd in het afgelopen seizoen verhuurd aan Bayern München, dat hem niet definitief besloot over te nemen. Het besluit van Koeman om Coutinho voorlopig binnenboord te houden wordt volgens Sport met genoegen gadegeslagen door Liverpool, gezien het er nu op lijkt dat de laatste bonus van de transferovereenkomst met Barcelona in werking gaat treden.

Coutinho maakte in januari 2018 voor 145 miljoen euro de overstap van Liverpool naar Barcelona, een transfersom die mede door verschillende bonussen tot stand kwam. Sport schrijft dat er nog een bonus van vijf miljoen euro openstaat, die geactiveerd wordt als de aanvallende middenvelder nog vijftien wedstrijden voor de Catalanen speelt. Nu Coutinho deze zomer geen transfer lijkt te gaan maken, is het aannemelijk dat hij dit aantal duels komend seizoen wel moet gaan aantikken.

Het leek er de voorbije maanden nadrukkelijk op dat Coutinho definitief op weg was naar de uitgang bij Barcelona. De 61-voudig Braziliaans international speelde in het voorbije jaar 38 officiële wedstrijden voor Bayern en won met der Rekordmeister de Duitse landstitel, de DFB Pokal én de Champions League, maar maakte niet definitief de overstap naar Zuid-Duitsland. Nadat Bayern besloot om de optie tot koop ter waarde van 120 miljoen euro niet te lichten, werd Coutinho in verband gebracht met een overstap richting de Premier League.

Koeman heeft nu echter besloten komend seizoen wél een beroep te doen op Coutinho, die nog een contract tot medio 2023 heeft en sinds zijn komst 21 doelpunten en 11 assists verzorgde in 76 officiële wedstrijden. Zaakwaarnemer Joorabchian bevestigde dat Coutinho deze zomer geen transfer zal maken. “Koeman belde hem een dag na de Champions League-finale. Koeman vertelde toen dat Coutinho wel degelijk deel uitmaakt van zijn plannen en dat hij graag zag dat hij weer zou aansluiten bij Barcelona. Hij zou eigenlijk op 7 september pas terugkeren, maar Philippe is begin september al teruggekomen. Het is namelijk van cruciaal belang om topfit te blijven en hij heeft inmiddels al een paar keer meegetraind bij Barcelona.”