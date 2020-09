‘Marcos Senesi past niet in profiel en ziet gegadigde definitief afvallen’

Marcos Senesi komt toch niet in de plannen van AC Milan voor. De Italiaanse club vergaderde dinsdagavond over eventuele aankopen en ook de naam van de verdediger van Feyenoord kwam ter sprake. De Italiaanse journalist Antonio Vitiello meldde dat Milan mogelijk werk gaat maken van Senesi, maar nu zou de club besloten hebben de Feyenoorder links te laten liggen.

Milan is tot de conclusie gekomen dat Senesi niet past in het gewenste profiel, zo meldt Area Napoli. De Milanezen zouden bij makelaarsbureau World Soccer Consult informatie hebben ingewonnen over de centrumverdediger, maar na een bespreking dinsdag is duidelijk geworden dat de Italiaanse club zich niet gaat mengen in de transferstrijd. Senesi werd eerder in verband gebracht met onder meer Leeds United, Sevilla, Atalanta en Napoli.

Aalanta meldde zich eind augustus officieel bij Feyenoord voor Senesi, zo meldde TyC Sports. De Rotterdammers willen minimaal twintig miljoen euro overhouden aan een eventuele verkoop van de 23-jarige Argentijn. Sevilla greep in dat kader mis met een bod van vijftien miljoen euro op Senesi. De stopper, die vorig jaar voor zeven miljoen euro overkwam van San Lorenzo, ligt nog drie jaar vast in De Kuip.