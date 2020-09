‘Akkoord bereikt over schrikbarend lage transfersom voor Luis Suárez’

Barcelona en Juventus hebben een akkoord bereikt over een transfersom voor het nog één jaar doorlopende contract van Luis Suárez in Spanje. De Italiaanse journalist Tancredi Palmeri, werkzaam voor beIN Sports weet te melden dat beide clubs een overeenstemming hebben gevonden over een vast bedrag van drie miljoen euro, dat door bonussen met dertien miljoen euro kan oplopen. Tegelijkertijd heeft Juventus ingestemd met de forse salariseisen van de 33-jarige Uruguayaanse spits.

Suárez kreeg recent van de nieuwe trainer Ronald Koeman te horen dat hij niet voorkwam in de plannen bij Barcelona. De afgelopen tijd zouden de spits en de clubleiding van de Catalanen hebben onderhandeld over de ontbinding van zijn tot medio 2021 lopende contract. Er werd eerder door Italiaanse media gemeld dat dit Barcelona 13,5 miljoen euro zou gaan kosten en dat Suárez geen water bij de wijn wilde doen om de club tegemoet te komen. Gezien het vermeende akkoord met Juventus lijkt Barcelona nu twee vliegen in één klap te slaan.

Niet alleen houdt Barcelona een bescheiden bedrag over aan Suárez, die eerder deze zomer ook werd gelinkt aan Ajax, Paris Saint-Germain en een overstap naar de Major League Soccer, maar zijn forse salaris kan tevens uit de boeken geschrapt worden. Volgens Palmeri gaat de Uruguayaan bij Juventus een jaarsalaris van twaalf miljoen euro opstrijken, dat met twee miljoen euro kan oplopen middels bonussen. La Vecchia Signora wilde dit bedrag aanvankelijk niet op tafel leggen, maar zag zich genoodzaakt aan zijn eisen te voldoen door de concrete interesse van PSG.

Het enige obstakel voor Suárez richting Juventus vormt nog het verkrijgen van het een Italiaans (dus Europees) paspoort, waardoor hij in de selectie van la Vecchia Signora geen niet-EU-plaats bezet zal houden. Juventus doet er alles aan om dat in orde te krijgen en er wordt gesteld dat dit spoedig mogelijk is. Overigens is de Italiaans grootmacht na het binnenhalen van Suárez nog niet klaar met het versterken van de voorste linie. Palmeri meldt dat Juventus zich bij Atlético Madrid gemeld heeft voor Álvaro Morata, die in ruil voor Douglas Costa moet terugkeren in Turijn.

Juventus wil graag af van het forse salaris dat Douglas Costa opstrijkt. Morata zou in ieder geval graag willen terugkeren bij de club waar tussen 2014 en 2016 al actief was en Atlético heeft het aanbod vanuit Italië in overweging genomen. Los Colchoneros zijn nog niet helemaal overtuigd, zeker niet van een ruil met gesloten beurzen. In Madrid is men van mening dat Morata meer waard is dan Douglas Costa, waardoor Juventus een bedrag bij lijkt te moeten leggen. Overigens hebben de Italianen niet per se de zinnen gezet op Morata, want ook AS Roma wordt als club beschouwd om Douglas Costa aan te kunnen lozen in ruil voor Edin Dzeko.