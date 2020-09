‘Klopp wil duidelijkheid over transferzaken en gaat praten met Wijnaldum’

Liverpool-manager Jürgen Klopp gaat woensdag praten met Georginio Wijnaldum, meldt The Independent. De middenvelder wordt hevig gelinkt aan het Barcelona van trainer Ronald Koeman, waardoor Klopp wil weten hoe de Oranje-international tegen de situatie aankijkt. Wijnaldum ligt momenteel nog een jaar vast op Anfield.

Wijnaldum keert woensdag terug bij Liverpool na interlandverplichtingen bij het Nederlands elftal. De Engelse grootmacht is al lange tijd in gesprek met de middenvelder over een nieuw contract, maar de partijen steggelen onder meer over de lengte van de verbintenis. Klopp wil weten hoe Wijnaldum over de situatie denkt en of een transfer in het verschiet ligt.

Liverpool denkt aan Thiago Alcántara van Bayern München als vervanger van Wijnaldum. De landskampioen gaat naar verluidt echter pas werk maken van de Spaanse middenvelder als er een speler vertrekt. Het ideale scenario voor Liverpool volgens The Independent is andere, overbodige middenvelders verkopen, Wijnaldum behouden én Thiago strikken.

De 29-jarige Wijnaldum speelt sinds de zomer van 2016 voor the Reds. De ex-speler van onder meer Feyenoord en PSV heeft met Liverpool de Champions League (2019) en de landstitel (2020) op zijn naam geschreven. De 61-voudig international heeft tot op heden 187 wedstrijden gespeeld voor de topclub, met 19 doelpunten en 16 assists als resultaat.