Veltman en Van Dijk onder vuur: ‘Virgil pakte wéér zelf geen man’

Het Nederlands elftal verloor maandag met 0-1 van Italië in het kader van de Nations League. Nadien kreeg Oranje veel kritiek te verwerken vanwege het matige spel. Jan Peters, voormalig international en oud-speler van onder meer Genoa en Atalanta, kan zich volledig vinden in de commentaren. De oud-middenvelder deelt in De Telegraaf cijfers uit en geeft doelman Jasper Cillessen met een zes het hoogste cijfer.

Joël Veltman krijgt het laagste cijfer, namelijk een 4,5. Peters zag dat de verdediger een 'totale offday' had. "Ik had verwacht dat Dwight Lodeweges hem in de rust al zou vervangen. Hij zat niet in de wedstrijd, had het heel moeilijk. Onbegrijpelijk ook dat Virgil van Dijk het niet wat meer overneemt als hij er bij zo'n lepe spits niet aan te pas komt. Als een aanvaller zijn dag niet heeft, wordt hij gewisseld. Waarom laat je een verdediger dan wél negentig minuten op zijn tenen lopen?"

Peters vindt dat Van Dijk (cijfer 5,5) meer fouten heeft gemaakt tegen Italië. "Virgil straalde niet uit wat hij normaal uitstraalt. Bij de tegentreffer kun je stellen dat Nathan Aké het niet goed deed, maar Virgil pakte wéér zelf geen man. Bij voorzetten moet hij er altijd eentje pakken. Hij is toch de centrale verdediger?", aldus Peters, die meer verwacht van Van Dijk vanwege onder meer zijn duelkracht.

De oud-international vindt dat Lodeweges (cijfer 5) ook in de spiegel moet kijken. Peters neemt als voorbeeld het matige spel van Hans Hateboer. "Als je aan de zijkant zit en je ziet vlak voor je ogen Hateboer worstelen, kan je als coach ingrijpen. Voor hetzelfde geld sta je in de rust al met 3-0 achter. Dwight is een goede trainer, maar in deze interland haalde hij geen voldoende."