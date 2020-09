‘Ronald Koeman heeft nu al dubieuze bijnaam in kleedkamer Barcelona’

Ronald Koeman haalt de teugels aan bij Barcelona. Op de eerste gezamenlijke trainingsdagen onder leiding van de nieuwe oefenmeester is duidelijk geworden dat hij strenger is voor zijn spelers dan voorgangers Quique Setién en Ernesto Valverde waren. Volgens Marca is Koeman in de kleedkamer al omgedoopt tot 'Sergeant Koeman' door de spelers van Barcelona.

Vorige week schreef Sport al dat Koeman een regel uit het tijdperk van Josep Guardiola implementeerde die onder Setién en Valverde was vervallen: spelers dienen een uur voor de training aanwezig te zijn op complex Sant Joan Despí. Tijdens de trainingen verlangt de Nederlander maximale inspanning van zijn ploeg: hij wil zijn pupillen zien trainen 'alsof hun leven ervan afhangt', aldus Marca.

Niet alleen de intensiteit ligt hoger, ook duren de trainingen langer: in plaats van zestig minuten staan de spelers nu anderhalf uur op het veld. Volgens de Madrileense krant voelen de spelers de gevolgen van de nieuwe stijl, 'met name de oudere spelers'. Men stipt echter aan dat ex-spelers van Barcelona de afgelopen jaren na hun vertrek klaagden over de gebrekkige inzet tijdens de trainingen en dat daar mogelijk een verklaring in schuilt voor Europese debacles tegen Bayern München en Liverpool.

"Als de training om 09.30 uur begint, wil Koeman zijn spelers stipt om 09.30 uur op het trainingsveld hebben", legt Marca uit. De afgelopen jaren werden trainingen vaak uitgesteld, 'en niet met slechts enkele minuten', omdat spelers rond het trainingscomplex hingen en bijvoorbeeld basketbalden. Voorlopig wordt de werkwijze van Koeman geaccepteerd, aldus de krant. "Maar dat kan in de loop der tijd altijd veranderen."