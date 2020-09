Noa Lang leest appje van Klaas-Jan Huntelaar schaterlachend voor

Noa Lang hoopt komend seizoen stappen te blijven zetten in zijn ontwikkeling. De aanvaller kreeg in de voorbereiding relatief veel speeltijd bij Ajax, dat niet van plan is om hem nog te laten gaan. Bovendien heeft Lang twee goede EK-kwalificatiewedstrijden voor Jong Oranje achter de rug: vier dagen na een sterk optreden tegen Wit-Rusland (0-7) maakte hij dinsdagavond het openingsdoelpunt tegen Noorwegen (2-0).

Lang zegt tegen FOX Sports dat 'het kwartje is gevallen'. 'Alleen leuk zijn aan de bal' is niet genoeg om te slagen als voetballer, erkent hij. "Ik denk dat ik er stappen in aan het maken ben, maar ik ben er nog lang niet. Ik moet gewoon doorgaan en dan zie ik wel hoever ik kom", blikt de zelfkritische buitenspeler vooruit. Het doet hem goed dat hij dinsdag als invaller tot scoren kwam voor Jong Oranje in de slotfase, nadat hij tegen Wit-Rusland een dot van een kans om zeep hielp, vlak voor het vijandelijke doel.

"Ik scoor juist altijd die moeilijke ballen. Die makkelijke mis ik, alsof ik bang ben om te missen", analyseert Lang. "Klaas-Jan Huntelaar appte me gelijk na die misser. Hij zei: 'Je moet hem er gewoon met overtuiging in rammen.' Ik denk dat hij nu wel blij met me is. Hij zal me zo wel een berichtje sturen." Kort na het interview komt Lang terug naar de verslaggevers van de sportzender, want hij had inderdaad een bericht ontvangen van zijn ploeggenoot van Ajax.

"Ik heb hem gezien hoor. Een lekker goaltje meegepikt, belangrijk. Maar dat snorretje kan echt niet meer, gap", citeert Lang lachend uit het berichtje van Huntelaar. Hij zal echter geen afscheid nemen van de snor. "Nu ga ik hem expres houden, zo ben ik", grapt de 21-jarige aanvaller, die hoopt te slagen in Amsterdam na een verhuurperiode bij FC Twente. "Het is aan mij om het echt waar te maken. Om niet alleen een grote mond te hebben, maar echt te presteren."