België komt bizarre goal te boven; Engeland lijdt puntverlies na roerig weekend

België heeft ook zijn tweede wedstrijd in de Nations League omgezet in een overwinning. De Rode Duivels waren drie dagen geleden al te sterk voor Denemarken en in Brussel volgde dinsdagavond een ruime overwinning op IJsland. Engeland maakte tegelijkertijd tegen Denemarken een weinig overtuigende indruk na een roerige paar dagen, die werden ingeleid door de verwijdering van Phil Foden en Mason Greenwood uit de selectie. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate kwam uiteindelijk niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen de Denen en bezit nu met vier punten de tweede plek achter België in Groep 2.

België - IJsland 5-1

Een ongelukkig moment voor Jason Denayer bezorgde de thuisploeg al een snelle domper in het Koning Boudewijn Stadion: een schot van Holmbert Aron Fridjonsson caramboleerde via de verdediger richting het doel van Koen Casteels, die de bal via de lat én de paal in zijn doel zag belanden. De thuisploeg liet zich hier echter niet door van de wijs brengen en binnen vijf minuten na de openingstreffer was er een 2-1 voorsprong voor België.

Axel Witsel kon na een vrije trap op de lat van Dries Mertens de gelijkmaker binnenwerken en even later was het juist Witsel die op doel schoot, waarna de bal na een redding van Ögmundur Kristinsson voor de voeten van Michy Batshuayi belandde. In de tweede helft liep België vervolgens verder uit via Mertens en Batshuayi, die met een fraaie hakbal zijn tweede goal van de avond verzorgde. Het slotakkoord was voor basisdebutant Jérémy Doku: het talent van Anderlecht maakte na een knappe actie aan de linkerkant zijn eerste interlanddoelpunt.

Ondertussen bij België - IJsland. Als dit op FIFA gebeurt, wordt er met controllers gesmeten. Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 8 september 2020

Denemarken - Engeland 0-0

Conor Coady en Kalvin Phillips debuteerden na een paar roerige dagen in het Engelse kamp officieel voor the Three Lions, maar voor de middenvelders van respectievelijk Wolverhampton Wanderers en Leeds United was het in de eerste helft vooral een kwestie van tegenhouden. Kasper Dolberg liet voor de rust een tweetal goede kansen onbenut en ook een poging van afstand van Barcelona-aanvaller Martin Braithwaite leverde Jordan Pickford de nodige zorgen op.

In de tweede helft slaagden de bezoekers er evenmin in om veel gevaar te stichten en de eerste goede kans voor de Engelsen kwam een minuut of twintig voor tijd via het hoofd van Harry Kane, die zijn poging echter over het doel van Kasper Schmeichel zag gaan. Bondscoach Gareth Southgate liet daarop ook Jack Grealish debuteren en met de smaakmaker van Aston Villa in de gelederen leek Engeland in de blessuretijd alsnog de drie punten op te pikken. Nadat Kane Schmeichel omspeelde was het echter Mathias ‘Zanka’ Jörgensen die zijn ploeg op de been hield met een redding op de lijn.