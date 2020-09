Ronaldo maakt uit heerlijke vrije trap interlanddoelpunt nummer 100

Cristiano Ronaldo heeft dinsdagavond zijn honderdste doelpunt in dienst van Portugal geproduceerd. In de laatste minuut van de eerste helft in de Nations League-wedstrijd tegen Zweden schoot de aanvoerder raak uit een vrije trap: op fraaie wijze plaatste hij de bal in de linkerbovenhoek, achter keeper Robin Olsen.

Ronaldo debuteerde in augustus 2003 in de nationale ploeg van Portugal. Zijn eerste twee doelpunten maakte hij op het EK 2004, in de groepswedstrijd tegen Griekenland en de halvefinalewedstrijd tegen Nederland. Met veertien doelpunten was 2019 het meest productieve jaar van Ronaldo bij Portugal.