De Bruyne schrijft geschiedenis na 47 jaar; ook mooie eer voor Van Dijk

Kevin De Bruyne is dinsdagavond door spelersvakbond PFA benoemd tot Speler van het Jaar in het afgelopen seizoen. De aanvallende middenvelder van Manchester City is de opvolger van Virgil van Dijk, die wel deel uitmaakt van het Team van het Jaar van het afgelopen seizoen. Trent Alexander-Arnold is door zijn collega’s verkozen tot Jonge Speler van het Jaar. Voor de prijzen is gestemd door spelers die lid zijn van de PFA.

De ceremonie stond eigenlijk gepland op 26 april, maar de uitreiking werd door de uitbraak van het coronavirus uitgesteld. Van een ceremonie was dinsdagavond geen sprake. De Bruyne is na 47 jaar de allereerste speler van Manchester City die de prestigieuze trofee claimt; hij troeft Alexander-Arnold, Van Dijk, Jordan Henderson, Sadio Mané (allen Liverpool) en ploeggenoot Raheem Sterling (Manchester City) af. De 29-jarige De Bruyne was vorig seizoen de grote uitblinker van runner-up Manchester City. In 35 competitieduels was hij betrokken bij 33 goals (13 treffers, 20 assists)

Hoewel hij naast de hoofdprijs greep, viel ook Alexander-Arnold in de prijzen met zijn uitverkiezing tot Jonge Speler van het Jaar. De 21-jarige verdediger van Liverpool had concurrentie van Tammy Abraham, Mason Mount (beiden Chelsea), Mason Greenwood, Marcus Rashford (beiden Manchester United) en Bukayo Saka (Arsenal). Arnold speelde vorig seizoen in alle 38 competitieduels van Liverpool. Hij was daarin goed voor vier doelpunten en dertien assists. Vorig jaar was Sterling van Manchester City de winnaar van de prijs.

Van Dijk behoorde vorig seizoen ook al tot het Team van het Jaar. Liverpool leverde destijds vier spelers; nu zijn dat er vijf. De kampioen van Engeland wordt behalve door Van Dijk ook vertegenwoordigd door Andy Robertson, Alexander-Arnold, Henderson en Sadio Mané. Nummer twee Manchester City levert met David Silva en Kevin De Bruyne twee spelers. Verder maken ook Jamie Vardy (Leicester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Çaglar Söyüncü (Leicester City) en doelman Nick Pope (Burnley) deel uit van de ploeg.