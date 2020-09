Bedrijvig Everton tilt uitgaven voor nieuw middenveld naar 78 miljoen euro

Everton heeft dinsdagavond zijn derde nieuwe middenvelder in vier dagen tijd gepresenteerd. Na Allan en James Rodríguez mag ook Abdoulaye Doucouré zich officieel Toffee noemen. De Fransman komt over van het gedegradeerde Watford en heeft zich voor drie jaar aan zijn nieuwe club verbonden. Everton heeft bovendien de optie om deze verbintenis met nog een seizoen te verlengen.

De club uit Liverpool maakt naar verluidt 25 miljoen pond, een kleine 28 miljoen euro, over naar the Hornets. Met de komst van Doucouré heeft manager Carlo Ancelotti zijn nieuwe middenveld compleet. De oefenmeester miste in het afgelopen seizoen creativiteit en kwaliteit en deze linie en klopte daarom bij Director of Football Marcel Brands aan. Met de eerdere transfers van Allan en James, die allebei 25 miljoen euro kostten, komen de uitgaven voor het middenveld nu op 78 miljoen uit.

De 27-jarige Doucouré stond de afgelopen vierenhalf jaar onder contract bij Watford, dat hem voor tien miljoen overnam van Stade Rennes en hem daarna meteen een halfjaar verhuurde aan het Spaanse Granada. De voormalig jeugdinternational van Frankrijk speelde in totaal 141 wedstrijden voor de afgelopen seizoen uit de Premier League gedegradeerde club, waarin hij goed was voor 17 goals en 12 assists.

“Ik heb er lang op moeten wachten en ik ben erg blij nu het allemaal rond is”, reageert Doucouré op zijn overstap. “Er was ook wat interesse van andere clubs, maar nadat Everton belangstelling toonde heb ik mijn zaakwaarnemer verteld dat hij zich op Everton moest focussen. Dit was de enige club waar ik naartoe wilde. Everton heeft een grote geschiedenis in het Engelse voetbal en het is een goede club voor mij om die volgende stap te zetten. Ik ben erg blij dat ik nu een Everton-speler ben en kijk enorm uit naar de toekomst.”