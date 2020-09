Van de Looi neemt verrassend besluit met uitblinker Noa Lang

Jong Oranje begint met drie nieuwe namen in de opstelling aan de EK-kwalificatiewedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Noorwegen. Jordan Teze, Justin Hoogma en Noa Lang maken plaats voor Deyovaisio Zeefuik, Sven Botman en Javairô Dilrosun, zo heeft bondscoach Erwin van de Looi samen met assistent Marcel Groninger besloten. Het duel met Noorwegen begint dinsdagavond om 20.00 uur in het Yanmar Stadion in Almere.

Oranje won vrijdag met 0-7 van Wit-Rusland. In die wedstrijd behoorde Lang tot de grote uitblinkers. Bij een 0-4 voorsprong miste hij weliswaar een enorme kans van dichtbij, maar verder liet hij een uitstekende indruk achter. Lang was vaak betrokken bij het aanvalsspel, oogde gretig en leverde een assist bij de 0-5 van Dani de Wit. Zijn reserverol is daarom opvallend te noemen. Op de rechtsbackpositie neemt Zeefuik de plek van Teze in, terwijl Hoogma centraal achterin plaatsmaakt voor Botman.

In de thuiswedstrijd tegen Noorwegen kan Oranje een grote stap zetten richting het EK. De koploper van kwalificatiegroep 7 won alle vijf voorgaande groepswedstrijden en is daardoor hard op weg naar een plek in de top twee. Bij groepswinst weet Oranje zich verzekerd van kwalificatie; nummer twee Portugal is de belangrijkste concurrent voor de bovenste positie. De vijf beste nummers twee zullen zich ook plaatsen voor de eindronde in Hongarije en Slovenië. Overigens won Oranje in oktober met 0-4 van Noorwegen.

Van de Looi is terug als bondscoach, nadat hij bij de afgelopen twee interlands van het 'grote' Oranje deel uitmaakte van de staf van interim-bondscoach Dwight Lodeweges. Na het vertrek van Ronald Koeman naar Barcelona was er bij het Nederlands elftal behoefte aan extra mankracht in de technische staf. De positie van Van de Looi werd tegen Wit-Rusland overgenomen door Groninger.

Opstelling Jong Oranje: Bijlow; Zeefuik, Doekhi, Botman, Bakker; Gravenberch, De Wit, Koopmeiners; Dilrosun, Boadu, Kadioglu.