Ollie Watkins voegt zich na toptransfer bij Nathan Aké en Moussa Sissoko

Aston Villa staat op het punt om het eigen transferrecord te breken. De Premier League-club is volgens gerenommeerde media als de BBC en The Guardian tot een akkoord gekomen met Brentford over een transfer van Ollie Watkins. De spits verkast voor minstens 31 en maximaal 36,5 miljoen euro, als hij de medische keuring met succes doorloopt. Op dit moment is Wesley, voor wie Aston Villa vorig jaar circa 25 miljoen euro betaalde aan Club Brugge, de duurste speler uit de clubhistorie.

Watkins verscheen dinsdag nog op de groepstraining van Brentford, maar wordt naar verwachting binnen 24 uur medisch gekeurd bij zijn nieuwe club. Het is niet toevallig dat de spits naar Aston Villa gaat: in Birmingham wordt hij herenigd met zijn oude trainer Dean Smith, met wie hij samenwerkte bij Brentford in het seizoen 2017/18. Volgens de berichtgeving uit Engeland wil Watkins graag weer onder de vleugels van Smith werken. Bij Aston Villa gaat hij bovendien samenwerken met aanvaller Anwar El Ghazi.

Afgelopen seizoen eindigde Watkins als gedeeld topscorer in de Championship. Hij scoorde, inclusief de wedstrijden in de play-offs om promotie, 26 keer in 49 duels. Daarmee eindigde hij naast Aleksandar Mitrovic van Fulham op de topscorerslijst. Watkins, een 24-jarige Engelsman die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, speelt sinds 2017 voor Brentford en staat voor zijn eerste dienstverband in de Premier League. Naar verluidt ontvangt Exeter City, de oude club van Watkins, vijftien procent van de transfersom.

Aston Villa, de nummer zeventien van het afgelopen Premier League-seizoen, versterkte zich deze zomer al met rechtsback Matty Cash, die voor maximaal achttien miljoen euro overkwam van Nottingham Forest. The Villans hebben ook een oogje op spits Joshua King van Bournemouth, nu men naast de komst van zijn oude ploeggenoot Callum Wilson heeft gegrepen: hij verruilde Bournemouth deze week voor Newcastle United.

Watkins, die naar verluidt bij meerdere Premier League-clubs op de radar stond, wordt een van de duurste spelers ooit uit de Championship. Deze zomer verkaste Nathan Aké voor circa 45 miljoen euro van Bournemouth naar Manchester City, waarmee hij zich recordhouder mag noemen. Verder was enkel Moussa Sissoko, die in 2016 voor 35 miljoen euro overstapte van Newcastle United naar Tottenham Hotspur, nog meer waard.