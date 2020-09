‘AC Milan kijkt rond bij Feyenoord en pleegt belletje naar zaakwaarnemer’

AC Milan lijkt in de markt te zijn voor Marcos Senesi. De Italiaanse journalist Antonio Vitiello, verbonden aan onder meer Tuttomercatoweb en Corriere dello Sport. De Milanezen zouden bij makelaarsbureau World Soccer Consult informatie hebben ingewonnen over de centrumverdediger van Feyenoord, die onlangs ook al werd genoemd bij Atalanta en Napoli.

Voormalig doelman Henk Timmer werkt voor bovengenoemd bureau en in die hoedanigheid is hij als zaakwaarnemer werkzaam voor de begeerde Senesi, wiens contract in Rotterdam-Zuid nog drie jaar doorloopt. Het is nog niet bekend of AC Milan op korte termijn een officieel eerste bod bij Feyenoord wil neerleggen voor de 23-jarige mandekker uit Argentinië. Senesi werd vorig jaar voor zeven miljoen euro overgenomen van San Lorenzo.

Senesi geniet van het spelen in het Feyenoord-shirt

Atalanta meldde zich eind augustus officieel bij Feyenoord voor Senesi, zo wist TyC Sports toentertijd te melden. De Rotterdammers willen minimaal twintig miljoen euro overhouden aan een eventuele verkoop van de jonge verdediger. Sevilla greep in dat kader mis met een bod van vijftien miljoen euro op Senesi, die eerder in deze transferperiode ook al in verband werd gebracht met het naar de Premier League gepromoveerde Leeds United.

AC Milan heeft tot 5 oktober de tijd om zaken te doen met Feyenoord, want op die dag sluit het tweede gedeelte van de zomerse transfermarkt. Senesi is momenteel in voorbereiding op het nieuwe Eredivisie-seizoen. Het elftal van trainer Dick Advocaat opent de nieuwe jaargang op 12 september met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.