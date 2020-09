Koeman deed dag na CL-finale belofte aan ‘Barcelona-miskoop’

Philippe Coutinho heeft wel degelijk nog toekomst bij Barcelona, zo verzekert zijn zaakwaarnemer Kia Joorabchian. De middenvelder keerde onlangs terug bij de Catalanen na een succesvolle verhuurperiode bij Bayern München. De Champions League-winnaar uit Duitsland weigerde echter om Coutinho voor 120 miljoen euro definitief over te nemen van Barcelona. Ronald Koeman schrijft de Braziliaan niet bij voorbaat af, ondanks de enigszins teleurstellend verlopen eerste periode van de spelmaker in het Camp Nou.

Joorabchian heeft een duidelijk antwoord op de vraag van talkSPORT-presentator Jim White of Coutinho een eerlijke kans krijgt bij Barcelona. "Jazeker", aldus de zakelijk adviseur van de voormalig middenvelder van Internazionale en Liverpool. "Koeman belde hem (Coutinho, red.) een dag na de Champions League-finale (door Bayern met 0-1 gewonnen tegen Paris Saint-Germain op 23 augustus, red.). Koeman vertelde toen dat Coutinho wel degelijk deel uitmaakt van zijn plannen en dat hij graag zag dat hij weer zou aansluiten bij Barcelona." Korte tijd later maakte Bayern bekend dat de Zuid-Amerikaan terugkeerde richting Spanje.

Volgens Joorabchian gaat Coutinho vol voor zijn kansen bij Barcelona, waar zijn contract nog drie seizoenen doorloopt. "Hij zou eigenlijk op 7 september pas terugkeren, maar Philippe is begin september al teruggekomen. Het is namelijk van cruciaal belang om topfit te blijven en hij heeft inmiddels al een paar keer meegetraind bij Barcelona." De zaakwaarnemer ziet dat de Catalaanse grootmacht een geheel andere koers vaart met de komst van Koeman. "De manier van werken is behoorlijk op de schop gegaan, zeker in vergelijking met afgelopen seizoen."

"Spelers als Coutinho, Antoine Griezmann en Ousmane Dembélé krijgen komend seizoen allemaal een eerlijke kans", zo voorspelt Joorabchian. De belangenbehartiger denkt overigens niet dat Coutinho de 2-8 nederlaag van Barcelona tegen Bayern in de kwartfinale van de Champions League krijgt aangewreven. "Hij deed het in die wedstrijd fantastisch, waardoor Barcelona hem waarschijnlijk terug wil hebben." De middenvelder kwam in zijn eerste periode in Barcelona tot 21 treffers en 11 assists in 76 duels. Een vaste plaats op het middenveld wist hij echter niet te veroveren. Coutinho kwam in januari 2018 voor een maximaal bedrag van 160 miljoen euro over van Liverpool.