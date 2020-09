Aleksandar Kolarov rondt toptransfer binnen de Serie A af

Aleksandar Kolarov mag zich voortaan speler van Internazionale noemen. De linkervleugelverdediger heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract in het Giuseppe Meazza, zo maakt de Italiaanse club dinsdag wereldkundig. Tevens is de optie op een tweede seizoen bedongen. De inmiddels 34-jarige Kolarov is afkomstig van AS Roma, waar zijn contract nog een seizoen doorliep.

Sky Italia meldde vorig week woensdag al dat Kolarov op het punt stond om AS Roma in te ruilen voor Internazionale, dat naar verluidt een anderhalf miljoen euro neerlegt voor de transfer. Door een bonusconstructie kan het totaalbedrag uitkomen op twee miljoen euro. Volgens berichtgeving in de Italiaanse media strijkt Kolarov bij Inter jaarlijks drieënhalf miljoen euro op.

Met Kolarov heeft trainer Antonio Conte de zo gewenste versterking voor de linkerkant van de Inter-verdediging binnen. Ashley Young fungeerde afgelopen seizoen als een zogeheten wingback en de Engelsman deed dat doorgaans naar behoren. Meerdere opties waren er echter niet voor Conte, die derhalve werkt maakte van de komst van Kolarov. Inter nam eerder al Achraf Hakimi voor veertig miljoen euro over van Real Madrid.

Kolarov, die maandag nog een rode kaart kreeg tijdens het Nations League-duel van Servië met Turkije (0-0), stond in totaal drie seizoenen onder contract bij AS Roma. Hij verlaat de Romeinse club met 132 wedstrijden achter zijn naam. De ervaren linksback speelde eerder in zijn loopbaan voor Lazio en Manchester City.