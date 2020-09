‘Koeman gooit systeem Barcelona om en zet Messi op andere positie'

Ronald Koeman werkt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan een nieuw spelsysteem voor Barcelona, zo weet Mundo Deportivo te onthullen. De nieuwe hoofdtrainer van de Catalanen zet in op een 4-2-3-1-systeem, met een rol vanaf de rechterflank voor Lionel Messi. De 33-jarige spelmaker fungeert normaal gesproken altijd als één van de spitsen van Barcelona, maar Koeman wil die speelwijze klaarblijkelijk overboord gooien.

Messi hoeft overigens niet als pure vleugelaanvaller te fungeren, want volgens bovengenoemde Spaanse krant krijgt hij van Koeman de vrijheid om naar binnen te trekken. Daarnaast wil de voormalig bondscoach van Oranje de Argentijnse routinier zoveel mogelijk laten ondersteunen. Frenkie de Jong is normaal gesproken één van de controleurs die het vuile werk voor Messi op moet knappen bij balverlies. Op de linkerflank van Barcelona gaat de concurrentiestrijd tussen Ansu Fati, Ousmane Dembélé en zomeraanwinst Francisco Trincão, zo klinkt het.

De eerste training van Lionel Messi onder Ronald Koeman

Koeman ziet in Messi nog steeds de meest bepalende speler in aanvallend opzicht, ondanks de verhuizing van het midden naar de rechterkant. Tevens wil de opvolger van de ontslagen Quique Setién dat het aanvalsspel van Barcelona niet alleen maar afhankelijk is van de ingevingen van Messi. Andere spelers zullen zich ook duidelijk moeten manifesteren. Hij kan zich volgens Mundo Deportivo niet geheel onttrekken aan zijn verdedigende taken, maar Koeman wil niet dat Messi onnodig veel meters maakt bij balverlies van de Catalanen.

De eerste oefenwedstrijd van Barcelona onder leiding van Koeman is aanstaande zaterdag tegen derdeklasser Gimnàstic de Tarragona, Het is nog niet duidelijk of het nieuwe systeem dan al in de praktijk zal worden gebracht. De nummer twee in LaLiga van afgelopen seizoen start de nieuwe jaargang op 27 september tegen Villarreal.