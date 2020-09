Onthulling Daily Mail brengt Foden en Greenwood verder in verlegenheid

De rel rond Phil Foden en Mason Greenwood blijft de gemoederen in de Engelse pers flink bezighouden. De Daily Mail onthult namelijk dinsdag dat de internationals van Engeland niet twee, maar vier IJslandse dames probeerden mee te nemen naar het spelershotel van the Three Lions in Reykjavik. De middenvelder en de aanvaller zijn inmiddels uit de Engelse selectie gezet door bondscoach Gareth Southgate voorafgaand aan het treffen met Denemarken van dinsdagavond.

De twintigjarige Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir had via Snapchat al enige dagen contact met Greenwood, die met Engeland in voorbereiding was op het Nations League-duel met IJsland (0-1). Later kwamen haar negentienjarige nicht Lara Clausen en nog twee jonge vrouwen in contact met Foden en Greenwood. De namen van het andere tweetal worden overigens niet wereldkundig gemaakt. Uiteindelijk gingen alleen Sif Lindal Gunnarsdottir en Clausen met de spelers mee naar het spelershotel, waarmee de strikte coronaregels rondom de Engelse ploeg werden overtreden.

De IJslandse vrouwen reserveerden kamers in hetzelfde hotel als waar de formatie van Southgate zich bevond, alleen wel op een andere verdieping. Ze brachten enkele uren door met Foden en Greenwood en gingen nog voor het ontbijt weer naar huis, zo weet de Daily Mail te melden. The Sun publiceerde een foto waarop te zien is dat Foden in de hotelkamer zijn kont laat zien aan de IJslandse dames. De middenvelder van Manchester City heeft inmiddels openlijk zijn excuses gemaakt, maar daarmee krijgt hij zijn plaats in de Engelse selectie niet terug. Pikant detail is dat Foden een tweejarig zoontje heeft met zijn huidige vriendin Rebecca Cooke.

Het incident in IJsland is inmiddels scherp veroordeeld door Southgate, Manchester City, Manchester United en de lokale autoriteiten. Het duo kreeg een boete opgelegd van omgerekend 1500 euro. Greenwood heeft inmiddels zijn Twitter-account verwijderd en op de website van the Red Devils komt hij met een spijtbetuiging. "Nu ik de kans heb gehad op alles terug te kijken, kan ik alleen maar mijn welgemeende excuses aanbieden aan iedereen die ik in verlegenheid heb gebracht met mijn gedrag, Het was onverantwoord van mij om de regels omtrent het coronavirus te overtreden. Deze regels zijn er juist om spelers, stafleden en het publiek te beschermen."

We got them? De IJslandse hotelscharrels van Phil Foden (20) en Mason Greenwood (18)... Aandacht voor de laatste vraag die de heren stellen ???? Geplaatst door voetbalzone op Maandag 7 september 2020

"In het bijzonder wil ik mijn excuses aanbieden aan Southgate. Ik heb hem laten vallen, terwijl hij juist veel vetrouwen in mij had", vervolgt de schuldbewuste Greenwood. "Mijn debuut voor Engeland was een van de mooiste momenten uit mijn leven. Ik kan alleen mezelf deze enorme fout verwijten. Ik beloof mijn familie, de fans, Manchester United en Engeland dat dit een les is waarvan ik zal leren."