Transferspel Depay barst los: Lyon zet hakken in het zand

Olympique Lyon is niet van plan afscheid te nemen van Memphis Depay. De aanvaller wordt de laatste dagen nadrukkelijk in verband gebracht met het Barcelona van trainer Ronald Koeman en volgens diverse Spaanse en Franse media gaan de clubs maandag praten over een mogelijke transfer. Jean-Michel Aulas ontkent echter dat een deal op handen is.

"Memphis kon de club in augustus verlaten, maar nu eigenlijk niet meer. Hij moet bij ons blijven en het komende seizoen bij ons spelen", zegt de voorzitter van Lyon, geciteerd door diverse Franse media. "Er zijn geen gesprekken geweest met Barcelona. Ik denk ook niet dat het goed is voor Lyon om de aanvoerder te laten vertrekken, zeker niet na het afgekapte seizoen", aldus de sportbestuurder.

Koeman: 'Er is genoeg kwaliteit voor prijzen'

Lyon eindigde vorig seizoen als zevende in de Ligue 1, waardoor de Franse club geen Europees voetbal speelt. Depay wil graag op het hoogste Europese podium blijven acteren en zou inzetten op een transfer naar Barcelona. RMC Sport meldt dat de Oranje-international, die nog een jaar vastligt, iedere poging tot een contractverlenging van Lyon heeft geweigerd.

Aulas, die Depay eerder ook in verband bracht met AS Roma, ontkent stellig dat de aanvaller al voor een transfer staat. Depay zelf wilde na afloop van de interland tussen Nederland en Italië (0-1) in gesprek met de NOS weinig kwijt over de geruchten. "We moeten zien wat er gaat gebeuren. Ik meld me morgen gewoon weer bij de club, dan zien we het verder wel. Ik heb weinig vernomen van mijn zaakwaarnemer, dus wij wachten gewoon af. Ik weet dat er wel interesse is. Voor de rest heb ik er niets over te zeggen, want ik weet niet zoveel."