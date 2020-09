‘Emotionele ravage’ bij Barça: ‘Begrafenisstemming? Zo kun je het noemen’

Ludovit Reis hoopt komend seizoen te debuteren voor de hoofdmacht van Barcelona. De twintigjarige middenvelder ruilde FC Groningen vorig jaar in voor een dienstverband bij de Catalaanse grootmacht en hoopt onder Ronald Koeman minuten te maken. De jeugdinternational van Oranje weet dat er kansen liggen bij Barcelona.

Reis mocht al meetrainen bij de hoofdmacht van Barcelona, maar wacht nog op zijn debuut in het eerste. De middenvelder zat al regelmatig bij de wedstrijdselectie, zoals bij de 2-8 nederlaag tegen Bayern München in kwartfinale van de Champions League. Reis had een 'heel dubbel gevoel' overgehouden aan de confrontatie in Lissabon. "Je mag mee voor zo'n belangrijke wedstrijd en dan zo verliezen", zegt hij tegenover het Algemeen Dagblad.

Koeman: 'Er is genoeg kwaliteit voor prijzen'

"Dat mag niet gebeuren. Die 8-2 heeft het ook wel verpest, ondanks dat ik heb genoten van de vele mooie momenten daar", aldus Reis, die in de kleedkamer een 'emotionele ravage' aantrof. "Een begrafenisstemming? Zo kun je het wel noemen. Het was stil. Wat moet je na een 8-2 nederlaag ook zeggen? Deze nederlaag heeft iedereen geraakt. Maar het is gebeurd en we kunnen er niet in blijven hangen."

Door de coronacrisis moet Barcelona bezuinigen en grootverdieners lozen, waardoor er mogelijk meer kansen komen voor jonge talenten als Reis. De middenvelder is blij dat Koeman is aangesteld als nieuwe trainer. "Hij kent de club. Als bondscoach heeft hij het goed gedaan. Hij kent me van Jong Oranje dus ik ben benieuwd hoe het gaat als ik terugkom."

Reis voelt dat hij zich ontwikkelt in Barcelona. "Bij Groningen verdedigden we natuurlijk veel meer. Ik zit, train en speel bij de grootste club met de beste spelers. Dan kun je nog veel beter worden. Daarvoor ben ik in Barcelona. In Lissabon dacht ik: dit moet mijn podium worden. Als je dat meemaakt, wil je zulke wedstrijden ook spelen. Daar doe ik alles aan en als die kans komt, grijp ik hem met beide handen aan."