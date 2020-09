Man United baart opzien met derde tenue: ‘Het slechtste shirt ooit’

Manchester United heeft het derde shirt van het seizoen 2020/21 gelanceerd. Nadat David Beckham op Instagram al een voorproefje had gegeven van het nieuwe tenue, maakt de Engelse grootmacht dinsdag trots melding van het ontwerp. Het shirt kan echter op veel commentaar rekenen op social media. Het ontwerp van het shirt wordt vergeleken met een zebra.

'Het slechtste shirt dat de club ooit heeft gehad', 'ik ga kijken naar voetballende zebra's' en 'alles om de aandacht' zijn enkele opmerkingen op internet. Ook wordt de grap gemaakt dat Harry Maguire als boef nu passende kleding krijgt. De verdediger was deze zomer betrokken bij een grote vechtpartij op het Griekse eiland Mykonos. Maguire heeft beroep aangetekend tegen de voorwaardelijke gevangenisstraf die hij kreeg opgelegd. De spelers gaan bij dit shirt een wit broekje en witte sokken dragen, maar fans krijgen ook de mogelijkheid om broekjes en sokken in 'zebra-stijl' aan te schaffen.

On second thoughts, that new Man United kit isn't too bad pic.twitter.com/cm5GCARGrs