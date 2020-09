Zaniolo krijgt voor tweede keer in acht maanden dramatisch nieuws

Nicolò Zaniolo heeft andermaal een kruisbandblessure opgelopen, zo maakt zijn werkgever AS Roma via de officiële kanalen bekend. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler viel tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Italië (0-1) in de eerste helft uit met een ogenschijnlijk zware knieblessure. Een dag later is de zwaarste vrees uitgekomen, want Zaniolo blijkt voor de tweede keer in korte tijd zijn kruisband te hebben afgescheurd.

In de voorbije jaargang scheurde de kruisband in zijn rechterknie, waarna hij zes maanden revalideeerde en in juli zijn rentree maakte voor AS Roma. Maandagavond sloeg het noodlot andermaal toe voor Zaniolo. Volgens berichten uit Italië gaf de zesvoudig Italiaans international tegenover de teamdokter van la Squadra Azzurra te kennen dat hij was blijven haken in het gras van de Johan Cruijff ArenA, waarna hij direct in de gaten had dat er iets mis was. Na 42 minuten spelen moest Zaniolo zich laten vervangen door Moise Kean.

Dat Zaniolo het stadion van Ajax zonder krukken verliet, werd aanvankelijk nog als hoopvol teken gezien door de Italiaanse media. Na onderzoeken is echter gebleken dat de 21-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler andermaal zijn kruisband heeft afgescheurd, deze keer in zijn linkernie. Zaniolo gaat woensdag al onder het mes in Villa Stuart, waar ook Memphis Depay door dokter Pier Paolo Mariani werd geopereerd aan de knie.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Zaniolo in ieder geval tot februari van het volgende kalenderjaar uit de roulatie is. AS Roma nam het toptalent in de zomer van 2018 in een ruildeal omtrent Radja Nainggolan over van Internazionale. Voorlopig speelde Zaniolo 69 officiële wedstrijden voor de Romeinen, waarin hij goed was voor 14 doelpunten en 6 assists.