‘Barcelona hoopt met wereldkampioen transfersom voor Depay te drukken’

De naam van Memphis Depay wordt de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met het Barcelona van Ronald Koeman. La Vanguardia maakte reeds melding van een akkoord tussen de Catalanen en Olympique Lyon, maar volgens transferexpert Gianluca Di Marzio is het nog niet zover. De journalist voor Sky Italia stelt dat Barcelona Samuel Umtiti in een eventuele overeenkomst wil betrekken om de transfersom te drukken.

De 26-jarige verdediger werd opgeleid door Olympique Lyon en vertrok in 2016 voor 25 miljoen euro naar Barcelona. Zijn dienstverband in Catalonië is voorlopig geen onverdeeld succes, daar Umtiti in vrijwel ieder seizoen met blessureleed kampte. In de afgelopen twee seizoenen speelde de Franse verdediger daardoor slechts 33 officiële wedstrijden voor Barcelona. Ondanks dat zijn contract nog doorloopt tot medio 2023 is de Spaanse topclub van plan om Umtiti deze zomer nog te laten vertrekken.

Rai Sport meldde vorige week dat Juventus zou denken aan Umtiti, die in 2018 met Frankrijk wereldkampioen werd. De berichtgeving van de Italiaanse zender staat echter in behoorlijk contrast met het nieuws van Di Marzio, daar Rai Sport meldde dat la Vecchia Signora een vraagprijs van tachtig miljoen euro te horen had gekregen vanuit Barcelona. Di Marzio stelt dat Barcelona de door Olympique Lyon verlangde 30 miljoen euro voor Depay met Umtiti hoopt te drukken tot 20 tot 25 miljoen euro.

Depay werd door Olympique Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas ook in verband gebracht met AS Roma, maar de aanvaller wilde na afloop van de interland tussen Nederland en Italië (0-1) in gesprek met de NOS weinig kwijt over de geruchten. “We moeten zien wat er gaat gebeuren. Ik meld me morgen gewoon weer bij de club, dan zien we het verder wel. Ik heb weinig vernomen van mijn zaakwaarnemer, dus wij wachten gewoon af. Ik weet dat er wel interesse is. Voor de rest heb ik er niets over te zeggen, want ik weet niet zoveel.”