‘Koeman hakt knoop door en gaat tegen transferwens van deel van bestuur in’

Thiago Alcántara is dinsdag niet van de partij als Bayern München de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint met een coronatest. BILD meldt dat de winnaar van de Champions League de 29-jarige middenvelder nog een aantal dagen vrijaf heeft gegeven. Transferexpert Fabrizio Romano voegt daaraan toe dat er belangrijke dagen aankomen met het oog op een transfer, maar een overstap naar Barcelona lijkt door een besluit van Ronald Koeman momenteel niet aan de orde.

BILD meldde afgelopen zondag dat Barcelona contact had gezocht met Thiago in de zoektocht naar versterkingen voor het middenveld. Romano stelt nu echter dat Koeman zijn zinnen heeft gezet op het binnenhalen van Georginio Wijnaldum, ondanks dat een deel van het bestuur van de Catalanen de Spaanse middenvelder graag ziet terugkeren in het Camp Nou. Het maakt Liverpool voorlopig tot favoriet in de strijd om Thiago, ondanks dat een akkoord met Bayern over een transfersom voorlopig nog ver weg is.

Bayern verlangt dertig miljoen euro voor het nog eenjarig contract van Thiago, die in 2013 voor 25 miljoen euro werd overgenomen van Barcelona. Romano benadrukt dat Chelsea geen contact heeft opgenomen met de middenvelder, terwijl Manchester United de voorbije dagen wel contact heeft gehad met zijn zaakwaarnemer. The Red Devils hebben echter nog geen officiële gesprekken gevoerd met Bayern, waardoor Liverpool voorlopig nog de beste papieren heeft. Bij the Reds zou Thiago dan de opvolger worden van Wijnaldum, die nog een contract tot medio 2021 heeft en dus nadrukkelijk gewenst wordt door Koeman.

Liverpool zou een bedrag van rond de twintig miljoen euro willen overhouden aan Wijnaldum. Het Algemeen Dagblad meldde afgelopen week dat de middenvelder én Memphis Depay al nagenoeg rond zouden zijn met Barcelona. Wijnaldum moet een belangrijke rol gaan vervullen op het gerenoveerde middenveld van de Catalanen, die onlangs al afscheid namen van Ivan Rakitic en ook Arturo Vidal naar verluidt willen lozen. De Oranje-international weigerde overigens in aanloop naar het Nations League-duel met Polen (1-0) in te gaan op de geruchten over Barcelona.