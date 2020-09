‘Solider en beter plan’ leidde tot vertrek bij Ajax: ‘Ik zit er op mijn plek’

Sven Botman wilde dit seizoen voor zijn kans bij Ajax gaan, maar toen Lille OSC zich voor hem meldde vertrok hij naar de Ligue 1. In Frankrijk is hij gehaald als vervanger van Gabriel Magalhães, die op zijn beurt is verkocht aan Arsenal. De twintigjarige Botman heeft een goede indruk gemaakt in zijn eerste weken bij zijn nieuwe club. Hij heeft zich in de basis gespeeld en werd na de tweede speelronde opgenomen in het Team van de Week van L’Équipe. In gesprek met De Telegraaf vertelt Botman dat zijn tranfer een weloverwogen besluit is geweest. “Lille had een beter plan dan Ajax.”

Botman beaamt dat het momenteel ‘erg goed’ met hem gaat. “De terugkomst bij Ajax na het jaartje Heerenveen, de contractverlenging bij Ajax, de onverwachte transfer naar Lille en mijn start in Frankrijk. Het gaat echt heel goed bij Lille, ik zit er op mijn plek”, aldus Botman, die vertelt waarom hij besloot in te gaan op de aanbieding van Lille. “Ik begon steeds meer te beseffen dat er in de Eredivisie heel erg de nadruk wordt gelegd op het voetballende aspect. Kijk, ik kom uit de Ajax-school en kan voetballen, alleen denk ik dat mijn grootste kwaliteiten liggen in het pure verdedigen. Ik weet dat ik meer tot mijn recht kom in de Ligue 1 dan in de Eredivisie. Wat ook meespeelde: Lille had een solider en beter plan met mij dan Ajax.”

Bovendien had Botman onder Ajax-trainer Erik ten Hag geen uitzicht op een basisplaats. Of die situatie ook meespeelde bij zijn besluit om te vertrekken uit Amsterdam? “Zeker. Het is geen schande om de tweede linker centrumverdediger van Ajax te zijn. Maar ik vond het gewoon geen optie om nog anderhalf à twee jaar te moeten wachten om er een vaste waarde te worden.” Botman had bij Ajax Daley Blind voor zich. De Oranje-international ligt echter voorlopig uit de roulatie door gezondheidsproblemen. “Ja, echt sneu. Maar als Ajax mij bij wijze van spreken nu belt en zegt: je kan komen spelen, dan zou ik nog zeggen dat ik in Frankrijk goed op mijn plek zit.”

Vorig seizoen werd Botman door Ajax verhuurd aan sc Heerenveen. Zijn tijd in Friesland heeft hem goed gedaan. “Heerenveen is de perfecte club om jezelf als onervaren talentvolle speler te ontwikkelen”, vertelt de centrumverdediger. “Je speelt in het linkerrijtje, vaak om Europees voetbal. En jonge spelers krijgen er echt een kans. Ik raad het iedereen aan die in dezelfde situatie zit als ik heb gezeten.”