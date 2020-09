‘Uitstekende clubspelers, maar met hen behoor je niet tot de favorieten’

Oranje leed maandagavond zijn eerste nederlaag in ruim een jaar tijd. Italië was in de Johan Cruijff ArenA met 0-1 te sterk, door een doelpunt van Nicolò Barella op slag van rust. De Nederlandse ochtendkranten zijn kritisch over het spel van Oranje én het besluit van bondscoach Dwight Lodeweges om met een versterkt middenveld aan te treden tegen Italië.

De Telegraaf kopt dat Oranje weer met beide benen op de grond is gezet. Er word geconcludeerd dat het voor Donny van de Beek ‘schier onmogelijk’ was zich te laten zien op het versterkte middenveld, waar Georginio Wijnaldum aan de rechterkant speelde. “In het eerste bedrijf klopte het aan Nederlandse zijde van geen kant. De tactische vondst van Lodeweges om Georginio Wijnaldum in balbezit als rechtsbuiten te posteren en bij balverlies als extra middenvelder te laten fungeren, werd juist de zwakte van het Nederlands elftal”, stelt de krant. Hans Hateboer kwam vaak tegenover de opkomende linksback Leonardo Spinazzola én Lorenzo Insigne te staan, doordat Wijnaldum meer naar binnen trok.

“Het meest teleurstellende was dat Lodeweges 45 minuten zag dat Oranje op deze manier het noodlot over zich afriep, maar niet ingreep. Iemand Spinazzola in bedwang te laten houden, leek een abc’tje”, zo luidt de conclusie. De driehoek Hateboer, Joël Veltman, Marten de Roon liep volgens de krant ‘veelvuldig achter de verkeerde mensen aan en creëerde verdedigend een groot probleem’. Tegelijkertijd klinken er lovende geluiden voor het spel van Italië, dat een ‘lust voor het oog’ wordt genoemd. “Door de geweldige loopacties op het middenveld was Nederland veroordeeld tot volgen.”

Het regent onvoldoendes bij Oranje na machteloze avond tegen Italië

Dit waren de rapportcijfers van Voetbalzone na het duel tussen Nederland en Italië. Lees artikel

Het Algemeen Dagblad voorspelt dat de roep om een definitieve opvolger van Ronald Koeman de komende tijd zal toenemen. “Niet vaak werd het Nederlands elftal in de laatste twee jaar zo opzichtig afgebluft als gisteravond in de Johan Cruijff Arena, in het bijzonder voor rust. Oranje wankelde en worstelde dik een helft lang, op tactisch gebied volledig lamgelegd door de Italianen. Na rust toonde het elftal iets van herstel, maar onvoldoende om de schade te repareren”, wordt er geconcludeerd. “Wijnaldum, op papier spelend als rechtsbuiten, moest voortdurend achter Spinazzola aan. Frenkie de Jong slaagde er amper in om vóóruit te spelen, steeds onder druk gezet door Barella. En Memphis Depay, geïsoleerd in de punt van de aanval, kwam er geen moment aan te pas tegen Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci.”

De Volkskrant zag dat Oranje les kreeg in ‘modern voetbal’. “De krachtig voortstuwende en dampende Italiaanse combinatiemachine reed het tot in zijn voegen krakende oranje karretje de greppel in, al bleef de schade beperkt”, zo opent het verslag. “Joël Veltman, Hans Hateboer, Quincy Promes of Marten de Roon. Het zijn uitstekende clubspelers, maar geen voetballers met wie je meteen tot de favorieten tijdens een eindtoernooi behoort, om een dwarsstraat te noemen. Tal van anderen sloten zich moeiteloos aan bij het te lang ondermaatse niveau, zo vroeg in het seizoen, waarin iedere speler een ander ritme heeft en de beoordeling meer dan anders een momentopname is.”

“Donny van de Beek was vrijwel onzichtbaar, Memphis Depay wilde weer alles tegelijk doen en Georginio Wijnaldum was geofferd op de balansdag van Lodeweges. Frenkie de Jong was een van de weinigen die zich met de Italianen kon meten”, vervolgt het ochtendjournaal. Er wordt tegelijkertijd gewezen op het feit dat Oranje bijna de hele verdediging moest missen. “Op het middenveld en voorin is het ook wachten op de groei van talenten als Calvin Stengs en Mohamed Ihattaren, die normaliter meer creativiteit brengen.”

Trouw concludeert dat Oranje maandagavond gewezen werd op zijn tekortkomingen. “Dit Oranje had de laatste jaren de wind mee, en over geluk niet te klagen, maar ook Koeman probeerde die euforie vaak te temperen. Licht chagrijnig stelde hij vorig jaar na de verloren finale van de Nations League vast dat Portugal verder en slimmer was. Nederland is een jaar verder. Op Ajacied Promes na zijn inmiddels alle elf basisspelers van maandagavond actief in grote Europese competities, maar als collectief oogde het te lieve en soms naïeve Oranje nog onvoldoende opgewassen tegen de wetten van het moderne internationale voetbal.”