PSV houdt magere transfersom over aan transfer Jeroen Zoet

Jeroen Zoet vertrekt definitief bij PSV. Afgelopen weekend werd de 29-jarige doelman al in verband gebracht met de Italiaanse promovendus Spezia en volgens het Eindhovens Dagblad wordt de transfer dinsdag waarschijnlijk afgerond. De regionale krant meldt dinsdag dat technisch manager John de Jong een transfersom van anderhalf miljoen euro incasseert namens de club.

In dat bedrag zijn naar verluidt een aantal bonussen opgenomen, maar daar moeten de Eindhovenaren op wachten. Zoet heeft in het Philips Stadion een contract dat in de zomer van 2021 afloopt. De Oranje-international had al langer een vertrekwens en krijgt nu zijn gewenste transfer. De clubleiding van PSV gaf eerder al aan dat het wilde meewerken met een vertrek van de sluitpost, die vorig seizoen zijn basisplaats verloor en in de tweede seizoenshelft verhuurd werd aan FC Utrecht.

De Jong hield al rekening met het vertrek van Zoet en haalde met Yvon Mvogo een andere doelman naar Noord-Brabant. De Zwitserse keeper is voor twee seizoenen gehuurd van RB Leipzig en moet de concurrentiestrijd aangaan met Lars Unnerstall. Zoet had meerdere opties. De krant meldde eerder al dat behalve Spezia ook Besiktas, Erzurumspor en Middlesbrough interesse hadden in elfvoudig international.

Spezia debuteert komend seizoen op het hoogste voetbalniveau van Italië, nadat de club vorig seizoen de play-offs om promotie won. De promovendus speelt zijn duels overigens in het stadion van Cesena, dat meer dan 300 kilometer van La Spezia ligt, omdat het eigen stadion niet aan de veiligheidseisen voldoet, zo weet journalist Willem Haak te melden op Twitter.