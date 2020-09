V/d Vaart vernietigend: ‘Iedereen had hem gewisseld, als je van voetbal houdt’

Oranje kreeg maandagavond een forse tegenvaller te verwerken. Italië was in de Johan Cruijff ArenA een stuk sterker en keerde met een 0-1 overwinning huiswaarts, door een doelpunt van Nicolò Barella op slag van rust. Rafael van der Vaart is na afloop voornamelijk kritisch over het spel van centrumverdediger Joël Veltman, die volgens de analist zonder twijfel gewisseld had moeten worden.

“Ik zou in ieder geval Veltman niet meer opstellen”, begint Van der Vaart als het spel van de verdediger van Brighton & Hove Albion ter sprake komt. “Ik vraag me dat weleens af, trainers wisselen over het algemeen aanvallende spelers. Maar ik vind best weleens dat je een verdediger kan wisselen, als die een hele slechte dag heeft. Dat is beter voor het hele elftal en die jongen zelf. De Italianen waren niet dom, die dachten: laat hem maar lekker aan de bal. Die spits bleef alleen maar bij hem lopen als Italië in de aanval was. Daar mag ook wel gewisseld worden. Ik snap wel dat je maar drie wissels hebt, maar ja...”

Presentator Tom Egbers vraagt voor de duidelijkheid of Van der Vaart Veltman had gewisseld. “Ik denk dat iedereen hem had gewisseld, als je van voetbal houdt”, antwoordt de oud-middenvelder. Hij verbaast zich erover dat Luuk de Jong pas negen minuten voor tijd binnen de lijnen werd gebracht voor Nathan Aké. “Je moet wat doen. Voetballend ging het niet en je hebt een ideale man op de bank, die minstens twintig minuten moet krijgen. Hoeveel kreeg hij nu? Twaalf minuten of zo? Dat vond ik een beetje te lang duren.”

Collega-analist Pierre van Hooijdonk snapt tegelijkertijd niet dat het tot de rust duurde voordat er iets gewijzigd werd in de formatie van Oranje. Bondscoach Dwight Lodeweges bracht een versterkt middenveld binnen de lijnen met Georginio Wijnaldum aan de rechterkant. Desondanks heerste Italië op die flank, voornamelijk dankzij linksback Leonardo Spinazzola. “Hij maakte het verschil, hij was overal. Daar ontstond de chaos waardoor Oranje in veel te grote ruimtes kwam te lopen”, stelt Van Hooijdonk.

“Dat duurde veel te lang. In de rust is dat veranderd en hebben ze er wat aan gedaan. Maar wij zitten twintig minuten te kijken, dat gebeurt ook recht voor de neus van de bondscoach. Waarom moet je dan ingrijpen in de rust? Dat kan ook na twintig minuten. Vanaf de eerste minuut ging het fout”, concludeert de oud-spits. Van der Vaart denkt dat Lodeweges vooraf zijn formatie niet had moeten wijzigen. “Juist niet veranderen maakte dit team zo sterk. Dan komt Italië en gaan trainers beelden bekijken, waarna ze een foefje denken te hebben. Van de Beek moest er ten koste van alles in en dat was geen goede keuze.”