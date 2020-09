Italië vreest het ergste voor Nicolò Zaniolo na zege op Oranje

Nicolò Zaniolo lijkt een zware blessure overgehouden te hebben aan het Nations League-duel tussen het Nederlands elftal en Italië (0-1). De Italiaanse middenvelder viel in de eerste helft uit na een duel met Donny van de Beek en heeft waarschijnlijk een kruisbandblessure opgelopen. Zaniolo liep eerder dit kalenderjaar al een vergelijkbare blessure op en stond toen een halfjaar aan de kant.

Zaniolo werd vanavond in de slotfase van de eerste helft gevloerd door Van de Beek, waarna de middenvelder van AS Roma ongelukkig terecht leek te komen. Hij moest vrijwel onmiddellijk de strijd staken en heeft volgens diverse Italiaanse media een zware kruisbandblessure opgelopen. Zaniolo scheurde in januari al zijn kruisband af van zijn rechterknie; de blessure van vanavond betreft de linkerknie.

Italië won de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA overigens met 0-1 door een doelpunt van Nicolò Barella. De middenvelder van Internazionale kopte in de eerste helft raak op aangeven van Ciro Immobile.