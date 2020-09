Dominant Italië dient matig Oranje eerste nederlaag in 456 dagen toe

Oranje heeft maandagavond zijn tweede wedstrijd in de Nations League verloren van Italië. De Italianen trokken verdiend aan het langste eind tegen een weinig overtuigend Nederlands elftal en keerden dankzij een doelpunt van Nicolò Barella op slag van rust met een 0-1 overwinning huiswaarts. Het betekende voor Oranje de eerste nederlaag in 456 dagen, sinds de verliespartij op 9 juni 2019 tegen Portugal (1-0) in de finale van de vorige editie van de Nations League.

Ten opzichte van de met 1-0 gewonnen interland tegen Polen van afgelopen vrijdag voerde bondscoach Dwight Lodeweges één wijziging door. Donny van de Beek speelde in plaats van Steven Bergwijn, waardoor Georginio Wijnaldum opschoof naar de rechterkant van een versterkt middenveld. Roberto Mancini voerde ten opzichte van het duel met Bosnië en Herzegovina (1-1) maar liefst zeven wijzigingen door, waardoor onder meer Giorgio Chiellini, Jorginho en Ciro Immobile weer aan de aftrap stonden. Na een aftastende beginfase werd duidelijk dat de aangepaste formatie van Lodeweges geen effect sorteerde, want Italië had in de eerste helft duidelijk het beste van het spel.

Nederland zoekt de kleedkamers op met een (terechte) 1-0 achterstand. Nicolò Barella kopt raak uit een voorzet van Ciro Immobile. Werk aan de winkel... #nedita #oranje pic.twitter.com/W6mIvkFckA — NOS Sport (@NOSsport) September 7, 2020

Na een gevaarlijk schot van Barella en een volley van Nicolo Zaniolo kreeg Immobile een levensgrote kans op de openingstreffer. De spits van Lazio plaatste de bal echter naast het doel van Oranje-doelman Jasper Cillessen. Pas na ruim een halfuur spelen kon Oranje daar een eerste mogelijkheid tegenover zetten, al vormde de inzet van Wijnaldum geen echt probleem voor de Italiaanse sluitpost Gianluigi Donnarumma. Nadat een schot van Lorenzo Insigne maar net naast ging, kreeg Italië te maken met een flinke tegenslag. Zaniolo, die pas net terug is van een kruisbandblessure, moest zich geblesseerd laten vervangen door Moise Kean.

Op slag van rust kreeg Italië loon naar werken. Na een fraaie aanval kwam Immobile in balbezit binnen het strafschopgebied. Zijn voorzet vond het hoofd van Barella, die Aké aftroefde en de verdiende openingstreffer op het scorebord bracht. Na rust kwam er in de verhoudingen aanvankelijk geen verandering en Hans Hateboer bood Immobile bijna een buitenkans op de 0-2, maar herstelde zelf zijn fout en voorkwam dat er een schot gelost kon worden. Oranje werd vervolgens iets gevaarlijker en zag een inzet van Van de Beek maar net over gaan, terwijl ook Memphis Depay met een schot van zich deed spreken.

Daar is bijna de gelijkmaker van Donny van de Beek. Maar Gianluigi Donnarumma heeft een antwoord paraat! #nedita pic.twitter.com/PDG2cTOrOW — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 7, 2020

Lodeweges greep in door Bergwijn binnen de lijnen te brengen voor Van de Beek, maar zag dat de beste kansen voor de Italianen bleven. Zo miste Immobile de bal in kansrijke positie en ging een inzet van Kean maar net naast het doel van Cillessen. Italië verzuimde echter om het duel in het slot te gooien, waardoor Oranje in staat werd gesteld om er een slotoffensief uit te persen. Met de ingevallen Luuk de Jong in het veld werd er druk naar voren gezet en claimde de thuisploeg een strafschop na een vermeende overtreding op Denzel Dumfries, maar scheidsrechter Felix Brych besloot geen penalty te geven.

Een inzet van Depay leverde ook niet de gelijkmaker op, terwijl Kean aan de andere kant een kans op de 0-2 liet liggen. Zodoende bleef de 0-1 stand op het scorebord, waardoor Italië zijn puntentotaal in de Groep A van de Nations League naar vier tilt. Oranje blijft steken op drie punten, evenveel als Polen dat maandagavond met 1-2 won van Bosnië en Herzegovina. Voor Oranje wacht de volgende interland nu op 7 oktober, als een oefenwedstrijd tegen Mexico op het programma staat.