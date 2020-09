Manu Lonjon meldt tijdens Nederland - Italië naderende transfer Kenny Tete

Kenny Tete is volgens de Franse journalist Manu Lonjon dicht bij een transfer naar de Premier League. Lonjon meldt maandagavond tijdens het Nations League-duel van Oranje met Italië, waarbij Tete op de reservebank zit, dat de rechtervleugelverdediger van Olympique Lyon zijn carrière vermoedelijk gaat vervolgen bij Fulham.

Lonjon geeft verder geen details prijs, maar stelt dat Tete dicht bij een vertrek bij Olympique Lyon is. De journalist was voorheen verbonden aan de Franse tak van Eurosport en maakte in januari bijvoorbeeld als een van de eersten melding van de tijdelijke verhuurdperiode van Ryan Babel bij Ajax (Babel werd uiteindelijk voor een halfjaar door Ajax gehuurd van Galatasaray).

Tete heeft er drie seizoenen opzitten in dienst van Olympique Lyon. De 24-jarige rechtsback kwam in de zomer van 2017 voor ongeveer vier miljoen euro over van Ajax en speelde sindsdien tachtig officiële wedstrijden voor de Franse club, waarin hij goed was voor één doelpunt en negen assists. Frans international Léo Dubois is zijn voornaamste concurrent op de rechtsbackpositie.

Het contract van Tete bij Olympique Lyon loopt nog één jaar door, waardoor een vertrek deze zomer voor de hand ligt. Fulham won vorig seizoen in de Championship de play-offs om promotie en is zodoende terug in de Premier League. De Londense club staat onder leiding van oud-middenvelder Scott Parker.