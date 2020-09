André Onana grijpt naast toptransfer: akkoord van 20 miljoen nadert

Edouard Mendy wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe doelman van Chelsea. Diverse goed ingevoerde journalisten, waaronder Fabrizio Romano van The Guardian, verzekeren maandagavond dat the Blues dicht bij een akkoord zijn met Stade Rennes over een overgang van de Senegalese keeper naar Stamford Bridge. André Onana grijpt zodoende naast een transfer naar Chelsea.

Onana werd de afgelopen maandag veelvuldig in verband gebracht met een overgang naar Chelsea. De sluitpost van Ajax stond volgens onder andere De Telegraaf hoog op het verlanglijstje van de Engelse club, maar die lijkt zich nu te gaan versterken met Mendy, een 28-jarige doelman van Stade Rennes. De verwachting is dat de clubs snel een akkoord zullen bereiken over een transfersom van om en nabij de twintig miljoen euro.

Mendy moet bij Chelsea de concurrentiestrijd aangaan met Kepa Arrizabalaga. Laatstgenoemde werd twee jaar geleden voor een recordbedrag van ongeveer tachtig miljoen euro overgenomen van Athletic Club, maar heeft vooralsnog niet aan de hoge verwachtingen weten te voldoen. Trainer Frank Lampard deed vorig seizoen al regelmatig een beroep op de 38-jarige Willy Caballero, maar lijkt nu een serieuze concurrent te willen hebben voor Kepa.

Mendy is een 1 meter 97 lange doelman die werd geboren in Frankrijk, maar zijn interlands speelt voor Senegal. Hij brak door bij Stade Reims en werd in 2019 voor slechts vier miljoen euro opgepikt door Stade Rennes. Les rouges et noirs beleefden veel plezier aan de doelman en lijken nu fors te gaan verdienen aan hem.