Sam Lammers staat voor vertrek bij PSV en droomtransfer

Sam Lammers is op weg naar de uitgang bij PSV. Volgens Voetbal International en het Eindhovens Dagblad lijkt Atalanta de nieuwe club van de spits te worden. De Italiaanse club eindigde afgelopen seizoen als derde in de Serie A en speelt zodoende komend seizoen in de Champions League.

Het contract van Lammers bij PSV loopt momenteel nog maar één jaar door. De Eindhovense club hoopte de samenwerking met de 23-jarige aanvaller snel te verlengen, maar een akkoord is voorlopig uitgebleven. Daardoor ruikt Atalanta zijn kans en is een zomers vertrek van Lammers reëel, zo klinkt het. Lammers moet bij PSV onder anderen Donyell Malen voor zich dulden in de pikorde.

Journalist Marco Timmers van Voetbal International loopt al vooruit op een transfer en schrijft op Twitter dat 'Atalanta de nieuwe club van Lammers lijkt te gaan worden'. Lammers zou de vierde Nederlander kunnen worden bij de club uit Bergamo, na Oranje-internationals Marten de Roon en Hans Hateboer en Duits international Robin Gosens, die een Nederlandse moeder heeft.

Volgens het Eindhovens Dagblad is Lammers zelf al mondeling akkoord met Atalanta. De nummer drie van de Serie A is er echter nog niet uit met PSV over een transfersom: de zeven miljoen euro die is geboden, is PSV vooralsnog te weinig. PSV zou azen op 'minstens een dubbelcijferig miljoenenbedrag' voor Lammers, zo klinkt het.