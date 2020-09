Ook Kylian Mbappé test positief op coronavirus

Kylian Mbappé heeft positief getest op het coronavirus. De Franse voetbalbond maakt via de officiële kanalen bekend dat de 21-jarige aanvaller in navolging van de nodige Paris Saint-Germain-ploeggenoten, onder wie Neymar, Ángel Di María en Leandro Paredes, een positieve test heeft afgelegd, ondanks dat hij geen last had van symptomen. Mbappé bereidde zich met Frankrijk voor op het Nations League-duel met Kroatië, dat dinsdagavond op het programma staat.

Dat duel moet Mbappé dus aan zich voorbij laten gaan, aangezien hij het trainingskamp van de Franse nationale ploeg direct heeft verlaten en in thuisisolatie is gegaan. De aanvaller stond afgelopen zaterdag nog 77 minuten binnen de lijnen in het Nations League-duel met Zweden, dat dankzij een treffer van zijn voet met 0-1 werd gewonnen. Dinsdagavond ontvangen les Bleus in het Stade de France in Parijs Kroatië, dat afgelopen weekeinde met 4-1 onderuit ging tegen Portugal.

Het betekent dramatisch nieuws voor PSG, dat komende donderdag het Ligue 1-seizoen begint met een uitwedstrijd tegen het gepromoveerde RC Lens. Mbappé moet in ieder geval dat duel aan zich voorbij laten gaan, evenals de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille die drie dagen later op het programma staat en het uitduel met FC Metz op woensdag 16 september. Mogelijk is Mbappé tegen OGC Nice (op zondag 20 september) weer van de partij, mits hij in aanloop naar dat treffen een negatieve coronatest aflegt. Door de succesvolle campagne in de Champions League, waarin les Parisiens de finale van Bayern München verloren, kreeg PSG in de eerste twee speelrondes van het Ligue 1-seizoen vrijaf.

De reglementen in Frankrijk schrijven voor dat er bij vier positieve coronagevallen binnen een selectie niet meer getraind mag worden. Wedstrijden moeten in dat geval worden uitgesteld tot nader order. Het is alweer de zevende besmetting binnen de selectie van PSG. Eerder legden Neymar, Mauro Icardi, Di María, Paredes, Keylor Navas en Marquinhos al een positieve coronatest af. L'Équipe denkt dat Neymar, Di María en Paredes het coronavirus hebben opgelopen tijdens hun gezamenlijke vakantie op Ibiza. Het dreital reisde na de verloren Champions League-finale tegen Bayern München (0-1) op 23 augustus af naar het Spaanse eiland. PSG bracht eerder al naar buiten dat twee spelers van de A-selectie met symptomen van het coronavirus waren teruggekeerd van vakantie.