The Sun komt met pijnlijke details over Phil Foden en Rebecca Cooke

Phil Foden is maandagavond via social media door het stof gegaan voor het overtreden van de coronaregels rondom het Nations League-duel van Engeland met IJsland (0-1 zege). De twintigjarige middenvelder van Manchester City ontving samen met collega-international Mason Greenwood twee vrouwen in het spelershotel van the Three Lions en werd direct naar huis gestuurd door bondscoach Gareth Southgate. Daardoor zal hij de wedstrijd van dinsdagavond in en tegen Denemarken missen, net als Greenwood.

"Na de verhalen die vandaag zijn opgedoken over mijn acties in IJsland, wil ik mijn excuses maken. Ik verontschuldig me ten opzichte van Gareth Southgate, mijn ploeggenoten bij de Engelse nationale ploeg, de staf, de supporters, mijn club en mijn familie", schrijft Foden op Twitter. Het was voor de belofte pas zijn eerste trip met de Engelse A-ploeg; Southgate schonk hem tegen IJsland als basisspeler zijn debuut. "Toen ik door Gareth werd opgeroepen voor deze wedstrijden, voelde ik me ontzettend trots."

"Het was een ongelofelijk voorrecht om het shirt van de Engelse nationale ploeg te mogen aantrekken voor mijn debuut", vervolgt Foden. "Ik ben een jonge speler, die nog veel te leren heeft. Maar ik ben me tegelijkertijd bewust van de verantwoordelijkheden die erbij komen kijken als je voor Manchester City of het Engelse team speelt. In dit geval heb ik een belabberde beslissing genomen en het gedrag dat ik vertoond heb, wordt niet van mij verwacht. Ik heb de coronaregels overtreden die zijn opgesteld om mij en ploeggenoten te beschermen. Als consequentie reis ik nu niet met de ploeg mee naar Denemarken en dat doet pijn. Ik hoop hier een waardevolle les uit te leren en wens Gareth en het team veel succes komende week."

Het incident is voor The Sun reden geweest om in het privéleven van de twintigjarige middenvelder te duiken, en dat van diens vriendin Rebecca Cooke. De Engelse tabloid stipt aan dat Cooke Fodens jeugdliefde is en dat de twee samen een kind kregen in januari 2018, toen Cooke beviel van een zoon. "Ze blijft verder liever uit de spotlights en haar Instagram-account is privé", zo schrijft de scribent, om eraan toe te voegen dat er op het medium een fan-account bestaat dat kiekjes van Foden en Cooke verzamelt.

Foden had tegenover het clubkanaal van Manchester City aangegeven dat hij de geboorte betrekkelijk nuchter had ervaren, zo rakelt The Sun nog op. "Ik was bij de geboorte. Daarna liep ik de kamer uit, werd ik een beetje emotioneel en ging ik door alsof er niets was gebeurd. Ik ben niet het type dat huilt ten overstaan van anderen. Ik ben meer op mezelf, maar ik was wel aanwezig bij de geboorte. Ik zag het gebeuren, het was een speciaal moment", zei Foden.

Greenwood blijft in Engelse media relatief gezien buiten schot. De achttienjarige middenvelder had tot voor kort weliswaar een relatie met Harriet Robson, maar die liep in mei op de klippen. Daardoor ontving hij de hotelscharrels als vrijgezel, zo wordt aangenomen in Engeland.