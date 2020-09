Besluit KNVB leidt tot woedende reactie: ‘Het is gewoon bizar’

Bij FC Utrecht heeft men met zeer grote teleurstelling gereageerd op het besluit van de KNVB om de competitiewedstrijd tegen AZ die aanvankelijk voor aanstaande zaterdag op het programma stond, uit te stellen. De voetbalbond wil AZ meer tijd geven om zich voor te bereiden op de wedstrijd van volgende week dinsdag op bezoek bij Dynamo Kiev, in de derde kwalificatieronde voor de Champions League.

Algemeen directeur Thijs Otto van Es van FC Utrecht uit zijn teleurstelling tegenover RTV Utrecht. Volgens hem had de KNVB veel eerder tot een dergelijk besluit kunnen komen. "Even los van dat we AZ een prachtige wedstrijd gunnen in de voorrondes, gaat het ons vooral om het moment dat de wedstrijd wordt verschoven. Drie weken geleden weet je dat je wint, dan kun je scenario's gaan uitwerken. Vorige week maandag weet je je loting en dan ga je als KNVB pas op maandag vragen hoe FC Utrecht erin staat. Dit is gewoon veel te kort dag."

"We hebben zoveel moeten voorbereiden - ook vanwege Covid - om alles in goede banen te leiden. Het is gewoon bizar dat je dit dan op zo'n laat moment laat weten", vervolgt Van Es. De directeur legt uit dat er speciale festiviteiten gepland stonden, vanwege het vijftigjarig bestaan van FC Utrecht. "Iedereen doet zijn uiterste best om in ons jubilieumjaar een fantastische start te maken en die trek je dan weg."

"Maar ook voor onze technische staf: we hebben zó ons best gedaan", gaat Van Es verder. "We wilden een goede start maken, we willen AZ dan ook gewoon pakken in zo'n eerste wedstrijd. Daar komt bij: je start nu direct met een ronde verschil en we moeten nog maar zien of er door Covid nog méér wedstrijden verplaatst moeten worden."

Volgens de KNVB is het uitstellen van de wedstrijd in het belang van het Nederlandse voetbal. "Het is een lastige beslissing want we begrijpen dat dit voor de supporters en voor FC Utrecht vervelend is op zo’n korte termijn. We hebben het verzoek van AZ ingewilligd omdat we in het kader van de veranderagenda twee jaar geleden met alle clubs gezamenlijk hebben besloten om Europees spelende clubs zoveel mogelijk voorrang te geven. Het hele Nederlandse voetbal profiteert namelijk van successen in de Champions League en Europa League. Het levert meerdere clubs een financiële bijdrage op én vergroot via de coëfficiëntenranglijst het aantal startplaatsen in deze toernooien", zo lichte de voetbalbond toe.