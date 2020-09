Oranje gooit systeem vanavond om; verrassende positie Wijnaldum

Steven Bergwijn ontbreekt vanavond in het Nations League-duel van Oranje met Italië in de basiself. Donny van de Beek heeft op het middenveld een basisplaats, waardoor Georginio Wijnaldum op papier als rechtsbuiten speelt.

Bergwijn was afgelopen vrijdag nog matchwinner tegen Polen (1-0). De aanvaller van Tottenham Hotspur scoorde in de tweede helft na een assist van Hans Hateboer, maar zit vanavond op de reservebank. Van de Beek komt in het elftal voor Bergwijn en gaat het op het middenveld spelen, waardoor Wijnaldum een linie naar voren schuift. Het zou ook kunnen dat Oranje vanavond experimenteert met een ruit op het middenveld, waardoor Quincy Promes en Memphis Depay alleen voorop zullen spelen.

Verder kiest interim-bondscoach voor dezelfde spelers die wonnen van Polen. Dat betekent dat Hateboer op de rechtsbackpositie opnieuw het vertrouwen krijgt, ondanks de terugkeer van de kersverse vader Denzel Dumfries in de selectie.

De Italianen speelden in hun eerste Nations League-duel met 1-1 gelijk tegen Bosnië en Herzegovina. Giorgio Chiellini speelde toen niet vanwege een fout van bondscoach Roberto Mancini, maar is er nu vanaf het begin bij. Datzelfde geldt voor Ciro Immobile, die tegen Bosnië nog op de bank werd gehouden door Andrea Belotti.

Opstelling Nederland: Cillessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, Van de Beek, De Jong; Wijnaldum, Depay, Promes.

Opstelling Italië: Donnarumma, D’Ambrosio, Chiellini, Bonucci, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locattelli; Zaniolo, Immobile en Insigne.