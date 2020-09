KNVB gooit FC Utrecht - AZ uit programma eerste speeldag

De competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en AZ wordt aanstaande zaterdag (16.30 uur) niet gespeeld. De KNVB maakt bekend dat het duel, dat gepland stond voor de eerste speeldag van het nieuwe Eredivisie-seizoen, wordt uitgesteld, zonder een nieuwe datum te noemen.

De voetbalbond wil AZ meer tijd geven om zich voor te bereiden op de wedstrijd van volgende week dinsdag op bezoek bij Dynamo Kiev, in de derde kwalificatieronde voor de Champions League. "De voorbereidingstijd hiervoor was mede door de reistijd onvoldoende zodat besloten is om het duel tegen FC Utrecht te verplaatsen", zo klinkt het.

De KNVB is tot het besluit gekomen op verzoek van AZ. "Na overleg met de Eredivisie en de KNVB bleek de bond ontvankelijk voor ons verzoek. Men ziet in dat uitstel van deze wedstrijd niet alleen het belang van AZ, maar het belang van het volledige Nederlandse voetbal dient", zo licht algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ toe op de clubsite.

Volgens de KNVB is het uitstellen van de wedstrijd in het belang van het Nederlandse voetbal. "Het is een lastige beslissing want we begrijpen dat dit voor de supporters en voor FC Utrecht vervelend is op zo’n korte termijn. We hebben het verzoek van AZ ingewilligd omdat we in het kader van de veranderagenda twee jaar geleden met alle clubs gezamenlijk hebben besloten om Europees spelende clubs zoveel mogelijk voorrang te geven. Het hele Nederlandse voetbal profiteert namelijk van successen in de Champions League en Europa League. Het levert meerdere clubs een financiële bijdrage op én vergroot via de coëfficiëntenranglijst het aantal startplaatsen in deze toernooien", zo klinkt het.