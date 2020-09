Marco Reus schittert na maandenlange absentie tegen Eredivisionist

Sparta Rotterdam heeft maandag in een vriendschappelijke wedstrijd ternauwernood het onderspit moeten delven tegen Borussia Dortmund. Het team van Henk Fraser verloor op het trainingscomplex van de Duitse grootmacht met het kleinst mogelijke verschil: 2-1. De teruggekeerde Marco Reus nam een van de Duitse doelpunten voor zijn rekening, terwijl de zeventienjarige Emanuel Emegha wat terugdeed namens de Eredivisionist.

De oefenwedstrijd stond vooral in het teken van de rentree van Reus. De 31-jarige sterspeler van de Duitsers kwam op 4 februari 2020 voor het laatst in actie en sukkelde sindsdien met blessures. Reus kreeg tegen Sparta behalve een basisplaats ook de aanvoerdersband om zijn arm geschoven van trainer Lucien Favre en maakte een zeer gedreven indruk. Hij liet zich in de tiende minuut voor het eerst gelden: een vrije trap van Reus werd onder de lat weggetikt door doelman Benjamin van Leer.

Kort erna was Reus opnieuw gevaarlijk, maar ditmaal greep een verdediger van Sparta net op tijd in. De ploeg van Fraser beperkte zich in de eerste helft tot verdedigen, maar haalde de rust wel zonder kleerscheuren. Na een kwartier voetballen in de tweede helft wist nota bene Reus de wedstrijd toch open te breken. De aanvallende middenvelder annex vleugelspeler trok vanaf de linkerkant van het veld naar binnen, ging voorbij enkele verdedigers en scoorde uiteindelijk met een hard schot.

Luttele minuten later was het de geboren Amsterdammer Immanuel Pherai die de 2-0 op het scorebord bracht. Het negentienjarige talent scoorde door bij de tweede paal attent te reageren op een lage voorzet vanaf de linkerflank. Dortmund nam daarna gas terug en dat resulteerde tien minuten voor tijd nog in de aansluitingstreffer van Emegha. Sparta zocht in het restant naar de gelijkmaker, maar stapte uiteindelijk toch met een nederlaag van het veld.