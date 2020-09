Mulenga keert zes jaar na vertrek bij FC Utrecht terug op Nederlandse velden

Jacob Mulenga wordt dit seizoen mogelijk speler van Go Ahead Eagles. RTV Oost en Voetbal International melden maandagmiddag namelijk dat de 36-jarige spits momenteel een proefstage afwerkt bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Mulenga geniet in Nederland vooral bekendheid vanwege de periode dat hij onder contract stond bij FC Utrecht. De Zambiaan droeg tussen 2009 en 2014 het shirt van de Domstedelingen en kwam uiteindelijk tot 113 wedstrijden namens FC Utrecht, waarin hij goed was voor 45 doelpunten.

Mulenga verliet de Eredivisionist in 2014 voor het Turkse Adana Demirspor en speelde daarna in China voor Shijiazhuang Ever Bright en Liaoning FC. De routinier vertrok begin dit jaar echter met een aflopend contract bij laatstgenoemde club en zit daardoor al negen maanden zonder werkgever.

De 22-voudig international van zijn land krijgt nu de kans om zich te bewijzen aan trainer Kees van Wonderen en zijn staf. Mulenga is al de tweede speler van naam die deze zomer op proef is bij Go Ahead. De club verwelkomde eerder al Douglas op het trainingsveld, maar de Braziliaan verbond zich uiteindelijk aan het Duitse Würzburger Kickers.